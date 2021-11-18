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Евгений Понасенков вызвал Владимира Мединского на публичные дебаты

Общество
Евгений Понасенков вызвал Владимира Мединского на публичные дебаты
Слово и Дело  /  Роман Шадрин

Москва, 18 ноября. Известный российский историк, публицист и видеоблогер Евгений Понасенков жестко высказался в адрес экс-министра культуры и помощника президента России Владимира Мединского. Поводом к началу их конфликта послужило расхождение взглядов сторон касательно причин войны 1812 года.

Российская и Французская империи находились в состоянии войны в промежутке времени с 24 июня по 14 декабря 1812 года. Согласно официальной версии, причинами конфликта послужили отказ Российской империи активно поддерживать континентальную блокаду, которую Наполеон Бонапарт считал главным оружием против Великобритании, а также политика императора Франции по линии европейских государств, проводившаяся им без учета интересов России.

Понасенков выдвинул иную версию, согласно которой российский император Александр I развязал войну с Францией из зависти к достижениям Наполеона. Мединский в одном из интервью назвал эту точку зрения «дурью», чем задел Понасенкова за живое.

«И за эти слова Мединскому придется ответить», — заключит публицист в видеообращении, которым поделился в своем YouTube-канале.

Понасенков уточнил, что эти дебаты, которые позволят россиянам и членам научного сообщества сравнить аргументы двух сторон и сформулировать самостоятельные выводы, должны проходить публично, в прямом эфире. В случае же отказа Мединского от дискуссии Понасенков, по его словам, получит полное право называть своего визави не иначе, как «лжецом и клеветником».

Экс-глава российского культурного ведомства ранее стал участником другого конфликта: Мединский нелестно отозвался об обзоре BadComedian на фильм «Зоя», назвав его хамским.

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