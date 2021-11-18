Коротченко предупредил о мгновенном уничтожении Пентагона при попытке повторить 22 июня

Вашингтон, 18 ноября. То, что происходит в последнее время у российских границ все больше напоминает подготовку гитлеровской Германии к нападению на Советский Союз в 1941 году.

Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе прекрасно вписывается в эту грозную картину. Однако 22 июня уже никогда не повторится. Противникам России не стоит рассчитывать даже на продвижение вглубь страны с последующим бегством по домам — в Западную Европу. Современные виды вооружения навсегда изменили облик войны, и второго шага, то есть непосредственного вторжения, враг сделать уже не успеет. При малейшей угрозе со стороны войск НАТО, сконцентрированных у границ РФ, будет нанесен сокрушительный удар по Пентагону, на чем война и закончится.

С таким предупреждением в адрес высшего руководства США в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил главред журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко, пытаясь оценить угрозу обострения в истории с блокировкой беженцев на польской границе. Гость студии подчеркнул, что в данной ситуации главным гипотетическим противником выступает не Польша и даже не Германия. Главный центр принятия решений в этой истории, как и во многих других, находится в Пентагоне, который и станет главной целью ответного удара России.

Федеральное агентство новостей /

«В этих условиях, нам важно помнить уроки 22 июня 1941 года, быть готовыми к отражению агрессии сразу же, как только она началась, с первых минут. Сегодняшние реалии таковы, что мы не можем, как в 41 году, отступать до Москвы, а потом гнать агрессора назад и заканчивать через 4 года в Берлине. В Пентагоне должны помнить слова верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина: «Мы будем наносить удары прежде всего по центрам принятия решений». Поэтому в ответ на любую атаку НАТО в Европе, в том числе и в ситуации с беженцами в случае обострения, мы нанесем первый удар по центру принятия решений. Пентагон будет уничтожен в считанные минуты, после чего будут уничтожены локальные центры в Европе, такие как штаб-квартира НАТО или ставка главнокомандующего НАТО», — предупредил потенциального противника военный эксперт.

Коротченко повторил, что удар будет нанесен мгновенно. Американцы не успеют задействовать даже те размещенные в Восточной Европе ракеты, чье минимальное время подлета к РФ составляет 5-10 минут. То есть размещение своих батарей даже на Украине не имеет никакого смысла для США, так как Россия ответит намного быстрее. Эксперт подчеркнул, что это не угроза, а простая констатация факта — современное вооружение позволяет РФ закончить войну после первого же намека на реальную агрессию в свой адрес.

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