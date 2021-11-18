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Sohu: новый российский боевой комплекс может лишить США космического перехватчика X-37B

Армия
Sohu: новый российский боевой комплекс может лишить США космического перехватчика X-37B
wikipedia.org  /  United States Air Force / Public Domain

Пекин, 18 ноября. Россия доказала, что при необходимости она с помощью новой противоспутниковой системы может превратить в бесполезную груду металла американский орбитальный самолет X-37B.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что недавно Россия успешно испытала новый боевой комплекс, который может поражать цели в космосе. Эти маневры вызвали обеспокоенность у США, которые боятся уничтожения российской системой своего X-37B.

Этот аппарат эксплуатируется NASA совместно с ВВС США и обозначается как «исследовательский». При этом военные эксперты считают, что американцы используют его для слежения за пусками ракет. Кроме того, Вашингтон рассматривает вариант использования X-37B в качестве космического перехватчика.

«X-37B находится как раз на той орбитальной высоте, где Россией был демонстративно сбит старый советский спутник», — сказано в публикации.

Sohu: новый российский боевой комплекс может лишить США космического перехватчика X-37B
Федеральное агентство новостей /

Отмечается, что США пытаются показать свою невозмутимость, однако в действительности новейший российский боевой комплекс заставил Пентагон переживать за сохранность космического перехватчика X-37B. Чтобы скрыть свои реальные эмоции, Вашингтон прикрывается заявлениями о том, что из-за РФ на орбите образовались опасные для МКС обломки.

Ранее сообщалось, что Запад лишился преимущества в космосе из-за появления передовых вооружений у России. По словам экспертов, изменить баланс сил удалось благодаря разработке российскими специалистами зенитного комплекса С-550, передает «Царьград».

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россия сша космос спутник x-37
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