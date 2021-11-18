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Пульмонолог Пурясев назвал кашель и одышку симптомами поражения легких

Общество
Пульмонолог Пурясев назвал кашель и одышку симптомами поражения легких
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Кашель и одышка могут указывать на наличие поражения легких. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По словам специалиста, кашель, одышка, а также низкое содержание кислорода в крови могут сигнализировать о проблемах с легкими. В первую очередь Пурясев рекомендовал измерить уровень кислорода в крови.

«Видно, что, допустим, вместо положенных 98 сатурация у человека 80, а то еще и ниже, значит понятно, что идет нарушение оксигенации организма. Это явный признак гипоксии организма», — объяснил медик в интервью URA.RU.

Кроме того, одышка, появляющаяся у человека при физической нагрузке, тоже может считаться симптомом недуга. Развитие бактериальной инфекции также помогают выявить кашель и мокрота.

Негативное влияние на работу легких может оказывать курение. Данная вредная привычка опасна тем, что увеличивает риск заражения коронавирусом.

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легкие кашель симптомы одышка
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