Немецкий теннисист Зверев стал третьим полуфиналистом итогового турнира ATP

Турин, 18 ноября. Александр Зверев вышел в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Немец Александр Зверев 18 ноября в двух сетах обыграл польского теннисиста Хуберта Хуркача в матче итогового турнира ATP с призовым фондом более 7 миллионов долларов. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

Благодаря победе немецкий теннисист вышел в полуфинал итогового турнира ATP, в котором сыграет с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. Встреча состоится 20 ноября. Во втором полуфинале сыграет россиянин Даниил Медведев. Его соперник по следующей встрече определится позже.

Ранее Новак Джокович обыграл Андрея Рублева во втором матче на итоговом турнире ATP. Встреча завершилась победой сербского теннисиста со счетом 6:3, 6:2.