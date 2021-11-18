Байден проведет саммит Северной Америки с участием лидеров Канады и Мексики

Вашингтон, 18 ноября. Администрация Байдена готовит проведение саммита государств Северной Америки, на котором будут обсуждаться актуальные проблемы миграции и экономики. Об этом сообщают источники в Белом доме.

Ожидается, что встреча, участие в которой примут президенты США и Мексики Джо Байден, и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, состоится в четверг, 18 ноября.

The first North American leaders’ summit in five years is today in Washington - for more on the strategic significance, I spoke to ⁦@JonBenjamin19⁩ in Mexico City. https://t.co/yKJC8NPZeu — Laura Trevelyan (@LauraTrevelyan) November 18, 2021

Источники, знакомые с ходом подготовки саммита, сообщают, что одним из наиболее важных вопросов, которые будут обсуждаться на встрече высокого уровня, станет вопрос миграции. Эта тема является критически важной для внутренней повестки президента Байдена по причине острой критики, с которой он сталкивается внутри страны из-за ситуации на южной границе Соединенных Штатов.

Аналитики отмечают, что слабая позиция США, которые в вопросе сдерживания миграции из стран Центральной Америки вынуждены полагаться на правительство Мексики, даст мексиканскому лидеру определенные преимущества в переговорах. Ожидается, что Лопес Обрадор поднимет в ходе саммита экономические вопросы, а также тему вмешательства США в дела своего государства из-за финансирования Вашингтоном ряда СМИ, которые официальный Мехико считает оппозиционными.

«Баланс сил между правительством Мексики и правительством США изменился из-за обстоятельств. В Мексике знают, что они могут навредить администрации Байдена, и они знают, что администрация Байдена это знает», — считает вице-президент по стратегии в Центре Уилсона Дункан Вуд.

«Они (администрация США) считают Мексику критически важной для ряда своих важных целей, крупнейшей из которых, конечно же, является иммиграция», — говорит Роберта Джейкобсон — бывший посол США в Мексике и пограничный координатор команды Байдена.

Еще одной важной темой обещает стать вопрос, связанный с восстановлением нарушенных цепочек поставок. Администрация Белого дома считает дефицит товаров, который образовался в результате снижения уровня поставок, главным фактором разгона инфляции, уровень которой в США обновил 30-летний максимум и прилагает значительные усилия для устранения логистических проблем. Вашингтон надеется заручиться поддержкой своих соседей в разрешении этого вопроса путем привлечения мексиканских и канадских компаний к поставкам товаров в американские магазины.

Global Look Press / Xinhua / Xinhua

В свою очередь канадский премьер-министр также надеется затронуть проблемы в торговле между странами, обсудив с Байденом налоговый кредит, предоставляемый американским потребителям, на покупку электромобилей, произведенных в США. По мнению Трюдо, эта практика нарушает торговое соглашение, заключенное между государствами.

"The North American Leaders' Summit meets for the first time since 2016" https://t.co/QJLMBPi87U — Luke d wilkinson (@Lukedwilkinson1) November 18, 2021

Текущий саммит станет первым подобным мероприятием после пятилетнего перерыва, который произошел во время правления администрации Трампа. По мнению аналитиков, он свидетельствует о возросшем желании североамериканских лидеров продемонстрировать чувство стратегической и экономической солидарности на фоне усиления конкуренции со стороны Азии и Европы.

«Решение вновь собраться произведет правильное впечатление. Плохая новость заключается в том, что проблем много и они сложные», — говорит директор Мексиканского центра в Институте государственной политики Бейкера Тони Пайан.

Также ожидается, что в ходе переговоров стороны коснутся вопросов зоны свободной торговли и распределения вакцин.