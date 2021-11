Байден проведет саммит Северной Америки с участием лидеров Канады и Мексики

Вашингтон, 18 ноября. Администрация Байдена готовит проведение саммита государств Северной Америки, на котором будут обсуждаться актуальные проблемы миграции и экономики. Об этом сообщают источники в Белом доме.

Ожидается, что встреча, участие в которой примут президенты США и Мексики Джо Байден, и Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо, состоится в четверг, 18 ноября.

The first North American leaders’ summit in five years is today in Washington - for more on the strategic significance, I spoke to ⁦@JonBenjamin19⁩ in Mexico City. https://t.co/yKJC8NPZeu