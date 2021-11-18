Пит Дэвидсон поделился совместным фото с Ким Кардашьян на фоне слухов о романе

Лос-Анджелес, 18 ноября. Модель Ким Кардашьян провела уютный вечер в компании актера Пита Дэвидсона. Звезда SNL познакомился с мамой своей избранницы и показал кадр с семейной вечеринки.

Ким Кардашьян заподозрили в новом романе после развода с рэпером Канье Уэстом. Новым избранником звезды стал комедийный актер Пит Дэвидсон, звезда шоу Saturday Night Live. Пару уже не раз замечали вместе, но они так и не подтвердили свои отношения. Однако артист неожиданно решил поделиться с подписчиками совместным кадром с избранницей и ее близкими.

Фото подогрело подозрения в тайном романе звезды с Ким Кардашьян. Артист провел вечер не только в компании возлюбленной, но и ее мамы Крис Дженнер. Однако дети модели не появились на совместном фото со звездой.

Первые слухи об их романе стали появляться всего несколько недель назад. Пару не смущает даже разница в возрасте: Дэвидсону 27 лет, в то время как Кардашьян уже 41.

При этом близкие модели неоднозначно реагируют на новые отношения звезды. Так, ранее друзья Кардашьян признавались, что Дэвидсон пошло ведет себя с возлюбленной, но четко дает понять о своей симпатии. На этом фоне издание US Weekly сообщило, что звезда заинтригована новым романом.