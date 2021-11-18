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Экс-тренер академии «Краснодара» сравнил телосложение Роналду и Черникова

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 19:33
Спорт
Экс-тренер академии «Краснодара» сравнил телосложение Роналду и Черникова
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Краснодар, 18 ноября. Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян сравнил телосложение полузащитника «быков» Александра Черникова и форварда Криштиану Роналду.

Тренер ДЮСШ ЦСКА Мхитар Давидян считает, что хавбек «Краснодара» Александра Черников обладает уникальным телосложением. О фигуре 21-летнего полузащитника наставник, работавший в академии «быков», рассказал в интервью изданию Sport24.

«У него телосложение как у бодибилдера. Помню фото из раздевалки, где Саша без майки — там Криштиану Роналду отдыхает», — подчеркнул Давидян.

Черников играет за основной состав «Краснодара» с 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел десять матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока «Краснодара» в 1 миллион евро.

Ранее Криштиану Роналду занял второе место в голосовании читателей портала Goal.com за звание лучшего футболиста года. Он уступил аргентинскому форварду Лионелю Месси.

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