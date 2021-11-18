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Эксперт Легостаева перечислила преграды для развития вычислительной техники в РФ

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:09
Экономика
Эксперт Легостаева перечислила преграды для развития вычислительной техники в РФ
forexwingsclub.com

Санкт-Петербург, 18 ноября. Генеральный директор консорциума «Вычислительная техника»  Светлана Легостаева рассказа о развитии электронной промышленности в России на брифинге, организованном Медиагруппой «Патриот».

Компаниям, по ее словам, не хватает доступа к кредитным средствам, а некоторые решения правительство принимает слишком поздно.

«Возвращаясь к теме пандемии, к теме стоимости нашего оборудования, мы неоднократно поднимали вопрос, что нашим компаниям в этих условиях необходимы оборотные кредитные средства под формирования складских запасов в части экб, это важнейший момент. Эти обращения были услышаны. Но к сожалению, опять-таки, это не по злому умыслу, но система такова, что некоторые решения принимаются не очень быстро. И вот в течение года, мы так и не смогли получить этот инструмент, а это тема очень критичная», — объяснила Легостаева.

Производители примерно понимаю те объемы оборудования, которые они готовы поставить на рынок, но с учетом сроков, устанавливаемых поставщиками элементной базы, приходится заранее закупать все комплекты ЭКБ. Соответственно, нужно финансирование, оборотные средства. Эту просьбу профильные структуры услышали, но сам инструмент пока не запущен, добавила она.

Трансляция проходила в сообществе медиагруппы, а предыдущие эфиры доступны для зрителей на странице архива.

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электроника медиагруппа патриот электронная промышленность легостаева вычислительная техника
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