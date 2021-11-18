Певица Маша Распутина рассказала о самой серьезной ссоре с дочерью

Москва, 18 ноября. Певица Маша Распутина поделилась подробностями непростых отношений с дочерью Марией. Артистка вспомнила о самых жестоких словах, которые сказала ребенку во время конфликта.

Дочь Маши Распутиной Мария спровоцировала конфликт внутри семьи в шоу Андрея Малахова, где заявила о домогательствах со стороны брата. По словам певицы, ее ребенок всегда отличался своенравным характером — из-за этого в семье неоднократно происходили ссоры.

Распутина призналась, что однажды серьезно повздорила с Марией. Тогда она сказала дочери самые обидные слова в эмоциональном порыве.

«Лучше бы ты не родилась!» — заявила Распутина дочери.

Певица уже давно не помнит, из-за чего поссорилась тогда с Марией. Однако она уверена: дочь растет «с отсутствием каких-либо понятий». Несмотря на своенравный характер, Мария не торопится оставлять родителей и начинать самостоятельную жизнь. При этом девушка уже запланировала будущее в журналистике, но эта идея встревожила Распутину. Певица призналась, что рассчитывает уберечь дочь от этого выбора.

Маша Распутина также высказалась об откровениях дочери в шоу «Прямой эфир». Артистка заявила, что обиделась на Андрея Малахова за выход эфира с ее наследницей.