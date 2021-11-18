Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 20:37
20:35
Армия
Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом
20:35
Происшествия
Ребенок мигрантов из Сирии скончался в лагере на польско-белорусской границе
20:34
Экономика
Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта
20:33
Политика
Шугалей: страны Западной Африки ввели санкции против Мали под давлением Франции
20:31
Весь мир
Граждане ДНР обвинили Киев в геноциде и подали иски в ведущие мировые инстанции
20:30
Общество
Принц Уильям не спешил жениться на Кейт Миддлтон из-за боязни повторить ошибки отца
20:27
Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
20:24
Общество
Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли
20:24
Происшествия
Женщину-водителя арестовали за ДТП с четырьмя жертвами на Ставрополье
20:23
Армия
Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в достижения ВС РФ
Все новости

Юлия Меньшова рассказала о состоянии похоронившей мужа Веры Алентовой

Шоу-бизнес
Юлия Меньшова рассказала о состоянии похоронившей мужа Веры Алентовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 18 ноября. Народная артистка России Вера Алентова тяжело переносит смерть своего супруга — оскароносного кинорежиссера Владимира Меньшова. Отвлечься от гнетущих мыслей об утрате любимого человека 79-летней звезде фильма «Москва слезам не верит» помогает любимая работа. Об этом рассказала ее дочь Юлия Меньшова.

Поклонники Алентовой, не на шутку обеспокоенные состоянием артистки, регулярно справляются о ее состоянии у Меньшовой. Актриса не делает из этого какого-либо секрета: по словам дочери Алентовой, ее здоровье не вызывает опасений, передает «Вечерняя Москва».

«Спасибо большое за беспокойство. Это довольно частый вопрос в моем директе в последнее время. Мама здорова и мама очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться», — рассказала актриса, отвечая на соответствующий вопрос фолловера в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Юлия Меньшова рассказала о состоянии похоронившей мужа Веры Алентовой
Prt Scr instagram.com / @juliavmenshova

Черным днем для всех поклонников творчества народного артиста РСФСР Владимира Меньшова стало 5 июля 2021 года — именно в этот день не стало режиссера таких фильмов, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Легенда №17».

Тяжелее всех пришлось супруге режиссера Вере Алентовой и его дочери Юлии Меньшовой. Как позже расскажет наследница кинорежиссера, последняя встреча с отцом в больнице стала для нее сродни фильму ужасов.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Меньшова рассказала о состоянии похоронившей мужа Веры Алентовой
здоровье меньшов алентова
Комментировать