Юлия Меньшова рассказала о состоянии похоронившей мужа Веры Алентовой

Москва, 18 ноября. Народная артистка России Вера Алентова тяжело переносит смерть своего супруга — оскароносного кинорежиссера Владимира Меньшова. Отвлечься от гнетущих мыслей об утрате любимого человека 79-летней звезде фильма «Москва слезам не верит» помогает любимая работа. Об этом рассказала ее дочь Юлия Меньшова.

Поклонники Алентовой, не на шутку обеспокоенные состоянием артистки, регулярно справляются о ее состоянии у Меньшовой. Актриса не делает из этого какого-либо секрета: по словам дочери Алентовой, ее здоровье не вызывает опасений, передает «Вечерняя Москва».

«Спасибо большое за беспокойство. Это довольно частый вопрос в моем директе в последнее время. Мама здорова и мама очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться», — рассказала актриса, отвечая на соответствующий вопрос фолловера в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Prt Scr instagram.com / @juliavmenshova

Черным днем для всех поклонников творчества народного артиста РСФСР Владимира Меньшова стало 5 июля 2021 года — именно в этот день не стало режиссера таких фильмов, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Легенда №17».

Тяжелее всех пришлось супруге режиссера Вере Алентовой и его дочери Юлии Меньшовой. Как позже расскажет наследница кинорежиссера, последняя встреча с отцом в больнице стала для нее сродни фильму ужасов.