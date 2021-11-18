В Кувейте задержаны 18 человек за финансирование ливанской «Хезболлы»

Эль-Кувейт, 18 ноября. Кувейтские прокуроры постановили задержать 18 человек, обвиняемых в финансировании ливанской организации «Хезболла», сообщила газета Al Qabas.

Подозреваемые будут находиться под стражей в центральной тюрьме в течение 21 дня по распоряжению прокуроров, которые продолжат расследование обвинений в «членстве в запрещенной партии, отмывании денег и шпионаже».

Государства Персидского залива объявили связанную с Ираном шиитскую организацию «Хезболла» террористической структурой в 2016 году.

#Kuwait’s prosecution detains 18 individuals suspected of financing Lebanon’s Iran-backed Hezbollah group, according to Kuwaiti newspaper al-Qabas.https://t.co/1PeqgZlBCd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 18, 2021

Арест 18 человек является продолжением дипломатического конфликта между Ливаном, который в настоящее время борется с одним из худших финансовых кризисов в истории, и государствами Персидского залива, которые стремятся противостоять влиянию «Хезболлы» на ливанскую политику.

В прошлом месяце министр информации Ливана Джордж Кордахи в интервью каналу Al Jazeera заявил, что действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из хуситского движения «Ансар Аллах» вынуждены обороняться. Он также назвал йеменский конфликт «абсурдным».

После таких заявлений Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн выслали ливанских дипломатов. Эр-Рияд даже запретил импорт продукции из Ливана.

Saudi media reported MBC Group will close its Lebanon operations. While much of Saudi media operations had been relocated over the past year, this sudden announcement — in media, not by MBC — came a day after Kordahi’s Houthi comments angered the Saudi govhttps://t.co/GnssDbWZBE — Sarah Dadouch | سارة دعدوش (@SarahDadouch) October 29, 2021

Нападки в адрес сторонников «Хезболлы» также связаны с напряженностью между Кувейтом с Ираном. Сложные отношения двух государств проявились в 2016 году, когда Эль-Кувейт осудил группу людей за шпионаж в пользу Тегерана и «Хезболлы». Иран в то время отрицал какую-либо связь.

Несколько из осужденных в 2016 году были освобождены в начале этого месяца в рамках недавней амнистии в Кувейте, направленной на ослабление внутренней напряженности между правительством и оппозицией.