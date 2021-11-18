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В Кувейте задержаны 18 человек за финансирование ливанской «Хезболлы»

Весь мир
В Кувейте задержаны 18 человек за финансирование ливанской «Хезболлы»
Global Look Press  /  Xinhua

Эль-Кувейт, 18 ноября. Кувейтские прокуроры постановили задержать 18 человек, обвиняемых в финансировании ливанской организации «Хезболла», сообщила газета Al Qabas.

Подозреваемые будут находиться под стражей в центральной тюрьме в течение 21 дня по распоряжению прокуроров, которые продолжат расследование обвинений в «членстве в запрещенной партии, отмывании денег и шпионаже».

Государства Персидского залива объявили связанную с Ираном шиитскую организацию «Хезболла» террористической структурой в 2016 году.

Арест 18 человек является продолжением дипломатического конфликта между Ливаном, который в настоящее время борется с одним из худших финансовых кризисов в истории, и государствами Персидского залива, которые стремятся противостоять влиянию «Хезболлы» на ливанскую политику.

В прошлом месяце министр информации Ливана Джордж Кордахи в интервью каналу Al Jazeera заявил, что  действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы из хуситского движения «Ансар Аллах» вынуждены обороняться. Он также назвал йеменский конфликт «абсурдным».

После таких заявлений Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн выслали ливанских дипломатов. Эр-Рияд даже запретил импорт продукции из Ливана.

Нападки в адрес сторонников «Хезболлы» также связаны с напряженностью между Кувейтом с Ираном. Сложные отношения двух государств проявились в 2016 году, когда Эль-Кувейт осудил группу людей за шпионаж в пользу Тегерана и «Хезболлы». Иран в то время отрицал какую-либо связь.

Несколько из осужденных в 2016 году были освобождены в начале этого месяца в рамках недавней амнистии в Кувейте, направленной на ослабление внутренней напряженности между правительством и оппозицией.

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