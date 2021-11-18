Маша Распутина назвала пасынка животным после скандала с домогательствами

Москва, 18 ноября. Певица Маша Распутина прокомментировала напряженные отношения между своей родной дочерью Марией и ее сводным братом Романом. Звезда жестко высказалась о пасынке после скандального эфира в шоу ведущего Андрея Малахова.

Дочь Маши Распутиной Мария привлекла внимание к семье певицы после рассказа о напряженных отношениях с братом Романом. Она заявила в эфире шоу «Прямой эфир», что сын мужа артистки предлагал ей лишиться с ним невинности.

Маша Распутина призналась в интервью Алене Жигаловой, что ее дочь не сразу рассорилась с детьми мужа. Она убеждена, что в какой-то момент пасынок изменился не в лучшую сторону.

«Это не человек, это просто нелюдь и животное самое настоящее. Дошел до точки до такой, что обсуждает в студии прилюдно жизнь своего отца. Я даже не понимаю, в чем у них там пошла коса на камень, и не хочу даже вдаваться в подробности, потому что для меня это грязная история», — поделилась певица в шоу «Алена, блин!».

Артистка также заявила, что держит обиду не только на сына мужа, но и на Андрея Малахова. Распутина упрекнула ведущего и съемочную группу, ведь те даже не попытались предупредить ее об эфире с дочерью.