Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 20:36
20:35
Армия
Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом
20:35
Происшествия
Ребенок мигрантов из Сирии скончался в лагере на польско-белорусской границе
20:34
Экономика
Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта
20:33
Политика
Шугалей: страны Западной Африки ввели санкции против Мали под давлением Франции
20:31
Весь мир
Граждане ДНР обвинили Киев в геноциде и подали иски в ведущие мировые инстанции
20:30
Общество
Принц Уильям не спешил жениться на Кейт Миддлтон из-за боязни повторить ошибки отца
20:27
Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
20:24
Общество
Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли
20:24
Происшествия
Женщину-водителя арестовали за ДТП с четырьмя жертвами на Ставрополье
20:23
Армия
Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в достижения ВС РФ
Все новости

Глава СК РФ Бастрыкин поручил проработать вопрос о решении жилищных проблем сирот

Общество
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проработать вопрос о решении жилищных проблем сирот
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 18 ноября. Председатель СК России Александр Бастрыкин поднял вопрос участия представителей ведомства в группе по решению жилищных проблем сирот, которую планируют создать по инициативе депутата Вячеслава Володина и зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой.

«Проблему нужно решать консолидированными усилиями, обеспечивая всестороннюю оценку складывающейся ситуации в каждом субъекте страны, в том числе исследуя результаты освоения бюджетных средств, выделенных на решение жилищной проблемы сирот», — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СК отметил, что правоохранители знакомы с цифрами, которые отражают эти проблемы в отдельных регионах страны. Многие россияне, оставшиеся без попечения родителей, продолжают регулярно обращаться с жалобами в следственные органы в связи с проблемами при получении жилья, положенного им по закону.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует увеличить бюджет на жилье детям-сиротам с 10 до 20 миллиардов рублей. За 2020–2021 года жилье получили 31,4 тыс. человек.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Глава СК РФ Бастрыкин поручил проработать вопрос о решении жилищных проблем сирот
бастрыкин жилье ск россии сироты
Комментировать