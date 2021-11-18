Глава СК РФ Бастрыкин поручил проработать вопрос о решении жилищных проблем сирот

Москва, 18 ноября. Председатель СК России Александр Бастрыкин поднял вопрос участия представителей ведомства в группе по решению жилищных проблем сирот, которую планируют создать по инициативе депутата Вячеслава Володина и зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой.

«Проблему нужно решать консолидированными усилиями, обеспечивая всестороннюю оценку складывающейся ситуации в каждом субъекте страны, в том числе исследуя результаты освоения бюджетных средств, выделенных на решение жилищной проблемы сирот», — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СК отметил, что правоохранители знакомы с цифрами, которые отражают эти проблемы в отдельных регионах страны. Многие россияне, оставшиеся без попечения родителей, продолжают регулярно обращаться с жалобами в следственные органы в связи с проблемами при получении жилья, положенного им по закону.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует увеличить бюджет на жилье детям-сиротам с 10 до 20 миллиардов рублей. За 2020–2021 года жилье получили 31,4 тыс. человек.