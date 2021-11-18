Роскосмос предупредил о самом продолжительном с XIV века лунном затмении 19 ноября

Москва, 18 ноября. Сотрудники Роскосмоса сообщили о лунном затмении, которое можно будет наблюдать на небе 19 ноября. Явление должно стать самым продолжительным с XIV века.

По словам специалистов, грядущее затмение можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдет почти вся Луна, а большая часть космического объекта приобретет красноватый оттенок, передает РИА Новости.

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое», — сказано в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что явление продлится почти три с половиной часа. При этом максимальная фаза наступит в 12.04. В этот момент Луна будет находиться в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

Астролог Кристина Андреева ранее сообщила, чего, по ее мнению, нельзя делать в ноябрьский коридор затмений. Считается, что в этот период времени человек может заложить в свою жизнь кармическую программу на несколько лет вперед.