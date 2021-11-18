Tencent: попытка нанести удар по Крымскому мосту обернется для ВМС США катастрофой

Пекин, 18 ноября. Корабли ВМС США могут совершить радикальный поступок, нанеся ракетный удар по Крымскому мосту, однако такой шаг обернется для Вашингтона катастрофой.

В публикации китайского издания Tencent говорится, что недавно американский командный корабль Mount Whitney, эсминец Porter, а также танкер-заправщик John Lenthall вошли в Черное море. Аналитики не исключают, что вооруженные крылатыми ракетами боевые единицы ВМС США могут ударить по Крымскому мосту, передает «ПолитРоссия».

«Крылатые ракеты Tomahawk, установленные на американском эсминце, способны поразить крайне важный Крымский мост», — говорится в статье.

Эксперты говорят, что американцы могут привлечь к военной операции против Крыма подразделения ВСУ. При этом реакция Москвы будет жесткой. В такой ситуации РФ будет вынуждена прибегнуть к ассиметричным мерам, и ее «ответ будет кошмарным». В Китае предупредили, что атака украинских наземных сил быстро захлебнется, после чего Киеву придется перейти к обороне. Что касается американских кораблей, то они будут пущены ко дну всего спустя пару часов после своей агрессии.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как силы НАТО могут использовать Украину, Молдавию и Грузию в войне против России. О подготовке к столкновении могут говорить постоянные учения Альянса у границ РФ.