Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 20:36
20:35
Армия
Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом
20:35
Происшествия
Ребенок мигрантов из Сирии скончался в лагере на польско-белорусской границе
20:34
Экономика
Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта
20:33
Политика
Шугалей: страны Западной Африки ввели санкции против Мали под давлением Франции
20:31
Весь мир
Граждане ДНР обвинили Киев в геноциде и подали иски в ведущие мировые инстанции
20:30
Общество
Принц Уильям не спешил жениться на Кейт Миддлтон из-за боязни повторить ошибки отца
20:27
Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
20:24
Общество
Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли
20:24
Происшествия
Женщину-водителя арестовали за ДТП с четырьмя жертвами на Ставрополье
20:23
Армия
Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в достижения ВС РФ
Все новости

Tencent: попытка нанести удар по Крымскому мосту обернется для ВМС США катастрофой

1
Армия
Tencent: попытка нанести удар по Крымскому мосту обернется для ВМС США катастрофой
c6f.navy.mil

Пекин, 18 ноября. Корабли ВМС США могут совершить радикальный поступок, нанеся ракетный удар по Крымскому мосту, однако такой шаг обернется для Вашингтона катастрофой.

В публикации китайского издания Tencent говорится, что недавно американский командный корабль Mount Whitney, эсминец Porter, а также танкер-заправщик John Lenthall вошли в Черное море. Аналитики не исключают, что вооруженные крылатыми ракетами боевые единицы ВМС США могут ударить по Крымскому мосту, передает «ПолитРоссия».

«Крылатые ракеты Tomahawk, установленные на американском эсминце, способны поразить крайне важный Крымский мост», — говорится в статье.

Эксперты говорят, что американцы могут привлечь к военной операции против Крыма подразделения ВСУ. При этом реакция Москвы будет жесткой. В такой ситуации РФ будет вынуждена прибегнуть к ассиметричным мерам, и ее «ответ будет кошмарным». В Китае предупредили, что атака украинских наземных сил быстро захлебнется, после чего Киеву придется перейти к обороне. Что касается американских кораблей, то они будут пущены ко дну всего спустя пару часов после своей агрессии.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как силы НАТО могут использовать Украину, Молдавию и Грузию в войне против России. О подготовке к столкновении могут говорить постоянные учения Альянса у границ РФ.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Tencent: попытка нанести удар по Крымскому мосту обернется для ВМС США катастрофой
украина россия вмс сша крымский мост
1 комментарий