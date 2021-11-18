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Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе для недопущения конфликтов

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:00
Политика
Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе для недопущения конфликтов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 ноября. Последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект, считает президент страны Владимир Путин.

Выступая на заседании коллегии МИД РФ, глава государства отметил, что на Западе из-за этого возникло напряжение. Поэтому важно сохранять такое состояние, чтобы им не пришло в голову устраивать РФ конфликт, считает он.

«В этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны», — высказался Путин.

Ранее президент отметил, что Москва и Пекин будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами. По его словам, двусторонние отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю. Диалог носит характер всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил Путин.

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