Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе для недопущения конфликтов

Москва, 18 ноября. Последние предупреждения России в адрес западных стран имеют эффект, считает президент страны Владимир Путин.

Выступая на заседании коллегии МИД РФ, глава государства отметил, что на Западе из-за этого возникло напряжение. Поэтому важно сохранять такое состояние, чтобы им не пришло в голову устраивать РФ конфликт, считает он.

«В этой связи два момента здесь вижу: во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устраивать нам на западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. А нам конфликты не нужны», — высказался Путин.

Ранее президент отметил, что Москва и Пекин будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами. По его словам, двусторонние отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю. Диалог носит характер всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил Путин.