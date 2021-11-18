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Лавров назвал громкие заявления Лондона по Киеву попыткой самоутвердиться после Brexit

Политика
Лавров назвал громкие заявления Лондона по Киеву попыткой самоутвердиться после Brexit
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 18 ноября. Великобритания делает громкие заявления по ситуации на Украине для того, чтобы самоутвердиться на мировой арене. Об этом рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По мнению Лаврова, Британии после Brexit хочется «похорохориться» на международной арене, так как англичане еще не до конца освоились со своим новым положением.

«Но надо самоутверждаться, я понимаю», — отметил глава МИД РФ.

Стоит отметить, что британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что Лондон поддерживает суверенитет Киева не из-за враждебного отношения к России. Просто «некоторые страны» не собираются развиваться в направлении демократии свободного рынка, добавил он.

Ранее стало известно, что соглашение Киева и Лондона о партнерстве в военно-морской сфере указывает на наращивание британской военной активности у границ России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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