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Путин дал поручение о повышении прожиточного минимума

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 18:58
Экономика
Путин дал поручение о повышении прожиточного минимума
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей. Это означает, что другие социальные выплаты также вырастут.

Прожиточный минимум может стать выше на 1000 рублей и достигнуть 12 654 рублей. Президент также сказал о необходимости увеличить МРОТ до 13 890 рублей в месяц. Глава государства добавил, что индексация пенсии должна превзойти реальные темпы инфляции.

Напомним, что Минэкономразвития ранее обновила оценку инфляции по итогам года. Согдасно сведениям ведомства, она достигнет 8,1%.

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