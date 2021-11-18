Путин дал поручение о повышении прожиточного минимума

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей. Это означает, что другие социальные выплаты также вырастут.

Прожиточный минимум может стать выше на 1000 рублей и достигнуть 12 654 рублей. Президент также сказал о необходимости увеличить МРОТ до 13 890 рублей в месяц. Глава государства добавил, что индексация пенсии должна превзойти реальные темпы инфляции.

Напомним, что Минэкономразвития ранее обновила оценку инфляции по итогам года. Согдасно сведениям ведомства, она достигнет 8,1%.