Банги, 18 ноября. Новый начальник разведки Чада Бабу Ладде встретился с беглым главарем группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарассой, сообщает Ndjoni Sango.

«Из проверенных дипломатических источников мы выяснили, что два военных преступника, ответственных за бесчинства в Центральноафриканской Республике, вновь хотят объединить усилия, чтобы устроить в стране государственный переворот. В 2008 году Дарасса являлся заместителем Ладде, и по его приказам терроризировал мирное население. Теперь они решили разработать новую стратегию, чтобы посеять в ЦАР хаос», — говорится в материале издания.

Журналисты сообщили, что сейчас Чад активно готовит наемников и дислоцирует войска на границе с Центральноафриканской Республикой. Также аналитики заявили, что обучением боевиков занимаются французские солдаты:

«После завершения тренировок новобранцы вступят в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) под руководством Франсуа Бозизе. Властям ЦАР необходимо приложить максимальные усилия, чтобы не допустить вторжения».

Ранее корреспонденты Ndjoni Sango напомнили, что Франция не первый раз использует Чад, чтобы свергнуть власть в ЦАР. Пятая республика не заинтересована в восстановлении африканского государства и готова пойти на все, чтобы устроить государственный переворот.