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Премьер Польши Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для беженцев

Политика
Премьер Польши Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для беженцев
Global Look Press  /  Michael Kappeler

Варшава, 18 ноября. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал идею создания гуманитарного коридора в Германию для мигрантов на границе Белоруссии.

Соответствующим мнением он поделился во время брифинга. По словам Моравецкого, он не знает о деталях договоренностей по гуманитарному коридору, о которых слышал из уст президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако премьер Польши предостерегает от этого.

«Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны — это их прерогатива, но я предостерегаю от этого», — подчеркнул Моравецкий.

Ранее стало известно, что ситуация на польско-белорусской границе ухудшается на фоне погодных условий. Приближающиеся морозы отрицательно повлияли на желание некоторых мигрантов попасть в ЕС любыми путями.

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беженцы белоруссия польша моравецкий
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