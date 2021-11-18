Московский «Спартак» прокомментировал информацию о предъявлении обвинений Промесу

Москва, 18 ноября. Глава пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о предъявлении обвинений нидерландскому форварду Квинси Промесу.

Московский «Спартак» не получал запросов по поводу возможного обвинения 29-летнего нападающего Квинси Промеса, заявил Дмитрий Зеленов. Слова главы пресс-службы красно-белых приводит издание «Спорт-Экспресс».

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало», — отметил Зеленов.

Ранее нидерландские журналисты сообщили, что Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство и в нанесении ножевых ранений. Соответствующее решение было принято по результатам расследования инцидента, который произошел летом прошлого года в городе Абкауде.