Триполи, 18 ноября. Бывший министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага выдвинул кандидатуру на пост президента Ливии. Плебисцит намечен на 24 декабря.

Политик представил документы для регистрации в отделение Высшей национальной избирательной комиссии в столице.

В этот же день Башага впервые в статусе кандидата обратился к гражданам через видео, опубликованное в соцсетях. Он пообещал привести раздираемую борьбой страну к миру и стабильности, подтвердив стремление построить сильное государство, основанное на равноправии и справедливости.

О намерении баллотироваться на пост главы Ливии экс-министр объявил еще в марте. С целью подготовки к предстоящему плебисциту политик заключил контракт с французской компанией Avisa J5, занявшейся лоббированием его интересов.

В октябре Фатхи Башага рассказал журналистам о своей предвыборной программе. Приоритет в ней отдан вопросам безопасности, экономики и национального примирения.

В одном из недавних заявлений он отметил позитивную роль Москвы в урегулировании ливийского вопроса, обозначив надежду на сотрудничество с РФ в случае победы на выборах. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, комментируя это высказывание, призвал настороженно отнестись к кандидату. По его словам, Башага неискренен и пытается заработать политические очки.

По последним данным избиркома, на 18 ноября число кандидатов в президенты достигло 15 человек. В предварительный список включены сын бывшего лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам, фельдмаршал Халифа Хафтар, сложивший полномочия спикер Палаты представителей Агила Салех, бывший премьер-министр Али Зейдан и другие. Прием документов продолжится до 22 ноября.