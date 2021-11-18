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Фатхи Башага зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии

Весь мир
Фатхи Башага зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии
fathibashaga.ly  /  الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

Триполи, 18 ноября. Бывший министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага выдвинул кандидатуру на пост президента Ливии. Плебисцит намечен на 24 декабря.

Политик представил документы для регистрации в отделение Высшей национальной избирательной комиссии в столице.

В этот же день Башага впервые в статусе кандидата обратился к гражданам через видео, опубликованное в соцсетях. Он пообещал привести раздираемую борьбой страну к миру и стабильности, подтвердив стремление построить сильное государство, основанное на равноправии и справедливости.

О намерении баллотироваться на пост главы Ливии экс-министр объявил еще в марте. С целью подготовки к предстоящему плебисциту политик заключил контракт с французской компанией Avisa J5, занявшейся лоббированием его интересов.

В октябре Фатхи Башага рассказал журналистам о своей предвыборной программе. Приоритет в ней отдан вопросам безопасности, экономики и национального примирения.

В одном из недавних заявлений он отметил позитивную роль Москвы в урегулировании ливийского вопроса, обозначив надежду на сотрудничество с РФ в случае победы на выборах. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, комментируя это высказывание, призвал настороженно отнестись к кандидату. По его словам, Башага неискренен и пытается заработать политические очки.

По последним данным избиркома, на 18 ноября число кандидатов в президенты достигло 15 человек. В предварительный список включены сын бывшего лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам, фельдмаршал Халифа Хафтар, сложивший полномочия спикер Палаты представителей Агила Салех, бывший премьер-министр Али Зейдан и другие. Прием документов продолжится до 22 ноября.

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выборы ливия башага
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