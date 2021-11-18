Приморские рыбаки отчитались о добыче 60 тысяч тонн скумбрии и иваси

Владивосток, 18 ноября. Приморские рыбаки в текущем году выловили более 60 тысяч тонн скумбрии и иваси. Сейчас в районе Южных Курил добычей рыбы продолжают заниматься четыре судна и две плавбазы. По научным прогнозам, это может продлиться до конца ноября.

Зафиксированный улов соответствует показателям 2020 года. Теперь добытая рыба поступит на прилавки местных магазинов в виде консервов. Продукцию жители Приморского края могут приобрести по доступной цене, сообщает ИА PirmaMedia.

«Иваси постепенно уходит в зону Японии. Всего добыто 60 тысяч тонн этой рыбы — на уровне прошлого года. Скумбрии выловлено 9 тысяч тонн, что на 3 тысячи тонн больше 2020 года», — рассказали в региональном агентстве по рыболовству.

Консервы из сардины и иваси входят в социальную программу «Приморская рыба», которая была разработана по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Кроме того, в регионе реализуется государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

Между тем Приморье столкнулось с осложнениями в деятельности по искусственному выращиванию морских организмов. Марикультурная предпринимательская деятельность парализовалась: несколько десятков компаний летом отчитались о потере до 80% гребешка и некоторых других биологических ресурсов.