Правительство Перу готовится запустить собственную цифровую валюту

Лима, 18 ноября. Центральный резервный банк Перу (BCRP) работает над запуском цифровой валюты, чтобы адаптироваться к новым финансовым системам и методам платежей. Об этом сообщил глава учреждения Хулио Веларде.

В ходе выступления на Ежегодной конференции исполнительных директоров Перу Веларде заявил, что BCRP работает вместе с центральными банками Гонконга, Сингапура и Индии над введением в будущем «новой цифровой валюты».

Nuestro querido presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde adelantó que el Perú ya piensa en desarrollar un proyecto de moneda digital en conjunto con bancos de India, Singapur y Hong Kong.#BCR #peru #monedas #monedadigital #sol #criptomonedas pic.twitter.com/mGuj5Gt5aN — NDG (@SomosNDG) November 18, 2021

«Мы не будем первыми, так как у нас нет средств для этого, но по крайней мере не будем сильно отставать от остального мира», — отметил Веларде.

Он добавил, что в финансовой сфере Перу находится на том же уровне, что и экономики региона того же размера, однако страна отстает от таких гигантов, как Мексика и Бразилия.

????Julio Velarde, informó que trabajan en la creación de una moneda digital para acoplarnos a los sistemas de pago del futuro.#JulioVelarde #BCRP #monedadigital pic.twitter.com/UYN1zdyEPw — Estudios Econométricos (@EstudiosEconom2) November 17, 2021

Веларде подчеркнул, что через десять лет система платежей в Перу полностью преобразится и усовершенствуется. Он отметил, что банк разрабатывает и другие проекты, которые будут осуществлены позже, так как сейчас в стране царит атмосфера сильной неопределенности.

В отличие от криптовалюты, цифровые деньги выпускаются и регулируются исключительно центральными банками, что гарантирует более высокую стабильность.

На прошлой неделе Центробанк Перу изменил прогнозы роста национальной экономики на 2021 год с 11,9% на 13,2%. Данный показатель может компенсировать рецессию в 11%, которая наблюдалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса.