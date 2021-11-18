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Правительство Перу готовится запустить собственную цифровую валюту

Весь мир
Правительство Перу готовится запустить собственную цифровую валюту
Global Look Press  /  Siegra Asmoel / http://imagebroker.com/#/search/

Лима, 18 ноября. Центральный резервный банк Перу (BCRP) работает над запуском цифровой валюты, чтобы адаптироваться к новым финансовым системам и методам платежей. Об этом сообщил глава учреждения Хулио Веларде.

В ходе выступления на Ежегодной конференции исполнительных директоров Перу Веларде заявил, что BCRP работает вместе с центральными банками Гонконга, Сингапура и Индии над введением в будущем «новой цифровой валюты».

«Мы не будем первыми, так как у нас нет средств для этого, но по крайней мере не будем сильно отставать от остального мира», — отметил Веларде.

Он добавил, что в финансовой сфере Перу находится на том же уровне, что и экономики региона того же размера, однако страна отстает от таких гигантов, как Мексика и Бразилия.

Веларде подчеркнул, что через десять лет система платежей в Перу полностью преобразится и усовершенствуется. Он отметил, что банк разрабатывает и другие проекты, которые будут осуществлены позже, так как сейчас в стране царит атмосфера сильной неопределенности.

В отличие от криптовалюты, цифровые деньги выпускаются и регулируются исключительно центральными банками, что гарантирует более высокую стабильность.

На прошлой неделе Центробанк Перу изменил прогнозы роста национальной экономики на 2021 год с 11,9% на 13,2%. Данный показатель может компенсировать рецессию в 11%, которая наблюдалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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