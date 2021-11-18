Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 19:08
19:08
Общество
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проработать вопрос о решении жилищных проблем сирот
19:07
Общество
Роскосмос предупредил о самом продолжительном с XIV века лунном затмении 19 ноября
19:07
Армия
Tencent: попытка нанести удар по Крымскому мосту обернется для ВМС США катастрофой
19:04
Происшествия
Взрыв произошел на оборонном заводе в Румынии
19:00
Политика
Путин призвал сохранять состояние напряжение на Западе для недопущения конфликтов
19:00
Видео
Авторы постановки «Час пробил» обсудили особенности произведения на пресс-конференции
19:00
Общество
Главные новости дня: 18 ноября
18:59
Политика
Лавров назвал громкие заявления Лондона по Киеву попыткой самоутвердиться после Brexit
18:57
Экономика
Путин дал поручение о повышении прожиточного минимума
18:51
Происшествия
Председатель СК Бастрыкин обсудит развитие отечественной культуры с депутатом Бурляевым
Все новости

Украина начнет закупать у России огурцы с уплатой импортной пошлины в 10%

Общество
Украина начнет закупать у России огурцы с уплатой импортной пошлины в 10%
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Киев, 18 ноября. Украина оказалась вынуждена закупать у России огурцы, хотя еще совсем недавно сама их экспортировала.

Необходимые контракты уже заключены, а поставки начнутся на этой неделе. При этом в прошлом Украина была аграрной страной и поставляла овощи в Россию.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которую подписали буквально кровью, вовсе не предусматривает развития на Украине сельскохозяйственного сектора. Именно это привело к сокращению производств до нескольких монополистов, и соответственно росту цен. В итоге огурцы стало дешевле покупать в ненавистной России», — объяснил обозреватель издания ИА «Русские Онлайн» Артемий Руст.

По мнению эксперта, украинцы на самом деле страдают из-за ассоциации с ЕС. Также он упомянул и пошлину, которую вынуждены оплачивать украинские импортеры российских огурцов.

«Украина собственноручно разорвала «соглашение о свободной торговле с РФ» и теперь вынуждена платить импортную пошлину в 10%, которая в итоге закладывается в стоимость для конечного потребителя», — резюмировал обозреватель.

Растущие цены на продукты питания на Украине ранее уже невозможно замедлить или остановить. Такое мнение ранее выразил бывший глава правительства страны Валерий Пустовойтенко.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Украина начнет закупать у России огурцы с уплатой импортной пошлины в 10%
украина россия евросоюз огурцы
Комментировать