Киев, 18 ноября. Украина оказалась вынуждена закупать у России огурцы, хотя еще совсем недавно сама их экспортировала.

Необходимые контракты уже заключены, а поставки начнутся на этой неделе. При этом в прошлом Украина была аграрной страной и поставляла овощи в Россию.

«Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которую подписали буквально кровью, вовсе не предусматривает развития на Украине сельскохозяйственного сектора. Именно это привело к сокращению производств до нескольких монополистов, и соответственно росту цен. В итоге огурцы стало дешевле покупать в ненавистной России», — объяснил обозреватель издания ИА «Русские Онлайн» Артемий Руст.

По мнению эксперта, украинцы на самом деле страдают из-за ассоциации с ЕС. Также он упомянул и пошлину, которую вынуждены оплачивать украинские импортеры российских огурцов.

«Украина собственноручно разорвала «соглашение о свободной торговле с РФ» и теперь вынуждена платить импортную пошлину в 10%, которая в итоге закладывается в стоимость для конечного потребителя», — резюмировал обозреватель.

Растущие цены на продукты питания на Украине ранее уже невозможно замедлить или остановить. Такое мнение ранее выразил бывший глава правительства страны Валерий Пустовойтенко.