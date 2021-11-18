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Маша Распутина десять лет не общалась с Филиппом Киркоровым из-за попытки присвоить ее песню

Шоу-бизнес
Маша Распутина десять лет не общалась с Филиппом Киркоровым из-за попытки присвоить ее песню
instagram.com  /  masharasputina_official

Москва, 18 ноября. Певица Маша Распутина на протяжении многих лет поддерживала теплые отношения с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым, пока однажды звезды не рассорились. Обида оказалась настолько сильной, что они не общались друг с другом целое десятилетие.

Исполнительница хита «Играй, музыкант» приняла участие в съемках очередного выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!», в студии которого рассказала о причинах давнего конфликта с Киркоровым. По словам Распутиной, виной всему стала песня, которую для нее написал Леонид Дербенев.

«Филипп неправильно сделал, он нечестно поступил. Дербенев написал песню для меня, а он ее быстро «оприходовал» и записал. Потом Дербеневу пришлось писать петицию, что он запрещает артисту Киркорову исполнять песню, потому что она была для артистки Распутиной. И десять лет мы с Филиппом не общались», — вспомнила звезда.

По прошествии этого промежутка времени Киркоров и Распутина случайно встретились на одном из мероприятий, после чего приняли решение зарыть топор войны. Символом же их возродившейся дружбы стал совместный хит, еще долго гремевший по всей стране, согревая сердца миллионов слушателей.

Другой темой выпуска стал недавний скандал, разгоревшийся из-за участия дочери певицы в программе «Прямой эфир». Распутина призналась, что затаила обиду на Андрея Малахова, проявившего таким образом к ней неуважение.

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ссора киркоров распутина
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