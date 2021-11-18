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Дана Борисова упрекнула Шуру за пьяный вид в шоу Андрея Малахова

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 18:22
Шоу-бизнес
Дана Борисова упрекнула Шуру за пьяный вид в шоу Андрея Малахова
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Телеведущая Дана Борисова «прошлась» по певцу Шуре, который вместе с ней стал гостем программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Она упрекнула артиста за пьяный вид.

Борисова когда-то сама страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Но ей удалось выбраться из этой ямы и теперь она держится в рядах ЗОЖников. Поэтому звезда телевидения не смогла промолчать о поведении эпатажного исполнителя, который, по ее словам, пришел на съемку нетрезвым.

Дана Борисова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии со съемок. На общем кадре звезда закрыла лицо Шуры стикером, оставив только его улыбку.

«И все бы хорошо, если бы не улыбка Шуры. Она изрядно подпортила мне все фотографии. Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съемку. Это напоминает мне то время, когда я сама появлялась на публике в таком виде», — написала телеведущая, опозорив Шуру.

Дана Борисова упрекнула Шуру за пьяный вид в шоу Андрея Малахова
Prt Scr instagram.com / @danaborisova_official

По ее словам, Шура прямо в студии попросил принести ему коньяк. Затем певец убежал в уборную, где пробыл 15 минут. По мнению Борисовой, в этом и есть секрет его успешного похудения.

«Употреблять или нет — это личное дело каждого. Но вот приходить в кадр и всю программу лить крокодиловы слезы, считаю, перебор», — добавила звезда.

Телеведущая с ужасом вспоминает те годы, когда ее жизнь превратилась в поиски «кайфа». По ее словам, страдания из-за ломок и депрессии влияли на ее дочь. Как считает Борисова, она была в тот период плохой матерью.

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Дана Борисова шура пьянство
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