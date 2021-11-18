Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 20:36
20:35
Армия
Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом
20:35
Происшествия
Ребенок мигрантов из Сирии скончался в лагере на польско-белорусской границе
20:34
Экономика
Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта
20:33
Политика
Шугалей: страны Западной Африки ввели санкции против Мали под давлением Франции
20:31
Весь мир
Граждане ДНР обвинили Киев в геноциде и подали иски в ведущие мировые инстанции
20:30
Общество
Принц Уильям не спешил жениться на Кейт Миддлтон из-за боязни повторить ошибки отца
20:27
Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
20:24
Общество
Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли
20:24
Происшествия
Женщину-водителя арестовали за ДТП с четырьмя жертвами на Ставрополье
20:23
Армия
Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в достижения ВС РФ
Все новости

Чемпион мира по самбо Гольцов порекомендовал россиянкам записаться на курсы по самообороне
Общество
Чемпион мира по самбо Гольцов порекомендовал россиянкам записаться на курсы по самообороне
pixabay.com  /  maraisea

Случаи нападения на девушек с целью грабежа или насилия нередки. А учитывая, что в осенне-зимний период световой день сокращается, возвращаться с работы или учебы приходится затемно, риск стать жертвой злоумышленника возрастает. Поэтому лучше быть готовой к встрече с потенциальным преступником, чтобы в нужный момент не растеряться и суметь дать отпор. Курсы по самообороне, даже базовые, станут в этом деле хорошим подспорьем. А навыки, полученные на них, пригодятся не только при нападении злоумышленника, но и в обычной жизни. Об этом в беседе с ФАН рассказал заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион Европы и мира Денис Гольцов.

Как объяснил спортсмен, при нападении в первую очередь не надо бояться или стесняться кричать и звать на помощь. В некоторых случаях уже один только крик отпугивает преступника. Плюс на зов о помощи могут откликнуться прохожие или соседи.

Чемпион мира по самбо Гольцов рекомендовал россиянкам записаться на курсы по самообороне
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если вы видите, что не избежать физического контакта, то не бойтесь кричать и привлекать к себе внимание прохожих. Самое распространенное и удобное средство самообороны — это газовый баллончик и шокер. Но у них есть своя специфика использования. Поэтому лучше пройти минимальные курсы самообороны, чтобы вас научили обращаться с ними. Ведь с помощью этих средств легко нанести вред самому себе. Например, тот же газовый баллончик нельзя использовать в замкнутых пространствах, поскольку можно попасть под его действие», — объяснил Гольцов.

В ходе базового курса человека также учат правильно применять простые, но эффективные приемы: бросок через бедро или заднюю подножку. В то же время спортсмен предупредил, несмотря на полученные навыки, соперник может оказаться действительно сильным. Поэтому, если речь не идет об угрозе жизни, лучше отбросить излишнюю самоуверенность в сторону и распрощаться с сумкой или телефоном.

Чемпион мира по самбо Гольцов рекомендовал россиянкам записаться на курсы по самообороне
wikipedia.org / Björn Hansson / CC BY-SA 4.0

Как отметил собеседник ФАН, помимо базовых навыков защиты, курсы самообороны или единоборств дают возможность избежать травм в обычной жизни. Научившись правильно делать кувырки, человек поскользнувшись на улице зимой, скорее всего, упадет правильно, сгруппируется. Это в свою очередь позволит избежать перелома ключицы или плеча. Такой навык самостраховки особенно актуален в преддверии зимы.

Ранее Денис Гольцов объяснил, почему российская молодежь стыдится быть патриотами. По мнению спортсмена, западные ценности, которые активно продвигаются в медиапространстве, лишают подрастающее поколение самобытности и народной идентичности.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Чемпион мира по самбо Гольцов порекомендовал россиянкам записаться на курсы по самообороне
женщины нападение самооборона гольцов
Комментировать