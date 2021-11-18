Чемпион мира по самбо Гольцов порекомендовал россиянкам записаться на курсы по самообороне

Случаи нападения на девушек с целью грабежа или насилия нередки. А учитывая, что в осенне-зимний период световой день сокращается, возвращаться с работы или учебы приходится затемно, риск стать жертвой злоумышленника возрастает. Поэтому лучше быть готовой к встрече с потенциальным преступником, чтобы в нужный момент не растеряться и суметь дать отпор. Курсы по самообороне, даже базовые, станут в этом деле хорошим подспорьем. А навыки, полученные на них, пригодятся не только при нападении злоумышленника, но и в обычной жизни. Об этом в беседе с ФАН рассказал заслуженный мастер спорта России по самбо, чемпион Европы и мира Денис Гольцов.

Как объяснил спортсмен, при нападении в первую очередь не надо бояться или стесняться кричать и звать на помощь. В некоторых случаях уже один только крик отпугивает преступника. Плюс на зов о помощи могут откликнуться прохожие или соседи.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если вы видите, что не избежать физического контакта, то не бойтесь кричать и привлекать к себе внимание прохожих. Самое распространенное и удобное средство самообороны — это газовый баллончик и шокер. Но у них есть своя специфика использования. Поэтому лучше пройти минимальные курсы самообороны, чтобы вас научили обращаться с ними. Ведь с помощью этих средств легко нанести вред самому себе. Например, тот же газовый баллончик нельзя использовать в замкнутых пространствах, поскольку можно попасть под его действие», — объяснил Гольцов.

В ходе базового курса человека также учат правильно применять простые, но эффективные приемы: бросок через бедро или заднюю подножку. В то же время спортсмен предупредил, несмотря на полученные навыки, соперник может оказаться действительно сильным. Поэтому, если речь не идет об угрозе жизни, лучше отбросить излишнюю самоуверенность в сторону и распрощаться с сумкой или телефоном.

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Как отметил собеседник ФАН, помимо базовых навыков защиты, курсы самообороны или единоборств дают возможность избежать травм в обычной жизни. Научившись правильно делать кувырки, человек поскользнувшись на улице зимой, скорее всего, упадет правильно, сгруппируется. Это в свою очередь позволит избежать перелома ключицы или плеча. Такой навык самостраховки особенно актуален в преддверии зимы.

Ранее Денис Гольцов объяснил, почему российская молодежь стыдится быть патриотами. По мнению спортсмена, западные ценности, которые активно продвигаются в медиапространстве, лишают подрастающее поколение самобытности и народной идентичности.