Автоэксперт Холодов разбирает кейс о «доносах» на водителей с помощью мобильного приложения

Скоро в нашей стране водителя-нарушителя смогут наказывать другие участники дорожного движения. Граждане самостоятельно при помощи специального приложения смогут «донести» на того, кто пренебрегает правилами дорожного движения. Президент РФ поручил правительству до 1 июня подготовить соответствующие поправки в законодательство.

Автоэксперт, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в авторской колонке для ФАН разбирает кейс о «доносах» на водителей с помощью мобильного приложения.

Напоминаем, мнение, высказываемое в авторской колонке, может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Праздник стукача. Колонка Александра Холодова

Предложение о мобильном приложении для фиксации правонарушений самими гражданами связано с разработкой в России нового административного кодекса (КоАП). Некоторые положения этого документа мы с вами уже обсуждали.

Отмечу сразу, это будет совершенно новый документ, который разрабатывается практически с нуля, хотя, конечно, некоторые статьи действующего КоАП там копируются. В новом кодексе в частности будет предусмотрено, что граждане сами смогут фиксировать нарушения, совершаемые другими гражданами. Для этого гражданину, зарегистрированному на портале госуслуг, нужно будет скачать специальную программу. Через это приложение он сможет загружать файлы, подтверждающие нарушения, в единую систему идентификации и аутентификации. Это будет прописано в новом КоАП в статье 2.13.

К этой статье уже есть примечание: для сбора и хранения этой информации правительство РФ разрабатывает портал, программное обеспечение, а также правила, по которым все это будет работать. Именно поэтому президент, не дожидаясь принятия нового кодекса, дал поручение правительству все подготовить к определенной дате. Дело в том, что в отсутствие нового КоАП нет правовых оснований тратить бюджетные деньги на разработку такого портала. Поэтому, чтобы вся работа шла параллельно, необходимо поручение президента. Так не будет временного разрыва между принятием Госдумой нового кодекса и моментом, когда эта статья начнет действовать.

Федеральное агентство новостей /

Защита «жалобщика»

Естественно, при разработке приложения необходимо сделать так, чтобы данные были защищены и чтобы можно было подтвердить достоверность съемки хотя бы по геолокации. В принципе, нужно, чтобы это работало примерно так же, как фиксаторы на парковках. Но там фиксирующими устройствами снабжены сотрудники госорганов, а в новом КоАП правом фиксации нарушений будут наделены все граждане.

А вот дальше правительству предстоит большая работа. Сейчас у нас по административным правонарушениям действует так называемое открытое производство — практически любой человек может ознакомиться с материалами дела. Естественно, это может сделать и тот, кого привлекли к ответственности. То есть я могу зайти, например, в ГАИ и, ознакомившись с материалами дела, узнать, кто на меня написал заявление. В случае если на меня донес, например, сосед, я могу прийти к нему и высказать свое «фи». И не только высказать, но и что-то неприятное ему сделать, а также, например, потребовать, чтобы он возместил мне деньги, которые мне пришлось заплатить в виде штрафа. Так что вполне возможно, что правительство попытается защитить данные заявителя, будет их прятать, сочтя, что подобная информация не должна носить открытый характер. Это, конечно, мое предположение, потому что правительство еще ничего не разработало, но я допускаю, что в процессе работы такой вопрос возникнет.

Обмануть систему

Есть еще один момент, который, на мой взгляд, нужно будет учесть. Нужно предусмотреть защиту от попыток обмануть систему. Например, не очень понятно, как подтверждать подлинность номера автомобиля нарушителя. А вдруг я хочу за что-то насолить соседу, а у нас с ним к тому же одинаковые автомобили. Предположим, я печатаю его номер на бумаге, наклеиваю на свой автомобиль, специально что-то нарушаю, жалуюсь, и соседа наказывают. И, если у меня на соседа зуб, и я очень хочу ему отомстить, я могу делать это неоднократно. И соседа штрафуют и штрафуют. Да, он может пытаться обжаловать, доказывать, что это, мол, не его машина. А вдруг он в это время реально был где-то неподалеку, как он тогда докажет свою невиновность? Как с таким бороться, пока не очень понятно. Возможно, такие вещи не будут слишком распространены, но предусмотреть защиту от обмана системы тоже нужно.

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Праздник стукача

И, наконец, моральный, а точнее — психологический аспект. В нашей стране традиционно не жалуют тех, кто сообщает властям о каких-то нарушениях. Таких информаторов нередко называют стукачами, их, прямо скажем, не любят. Так что, вводя новую норму, нужно подумать, как изменить эту психологию.

Впрочем, что-то мне подсказывает, что во многих случаях граждане будут с удовольствием доносить на соседей. Думаю, чаще всего это будет касаться ситуаций, когда кто-то нарушает права других граждан. Если ваш сосед паркует машину на газоне, а остальным жильцам этот газон хочется сохранить, не сомневаюсь, что будет куча заявлений. Или некто ставит свою машину на парковке для инвалидов, а вы инвалид, и вам негде парковаться — скорее всего, итог будет тот же.

Полагаю, новая норма лучше всего будет работать в случаях, когда кто-то залезает на территорию интересов других граждан. Предрекаю, что пострадавшие от таких действий будут с удовольствием стучать на нарушителей.

Впрочем, это все — мои предположения, а как система будет работать на самом деле — увидим. Но, учитывая, что есть поручение президента и уже имеющийся похожий опыт Москвы, а также наличие статьи в черновой редакции нового КоАП, думаю, это — вопрос времени. Рано или поздно такое правило у нас появится.