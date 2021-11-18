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Маша Распутина назвала Моргенштерна «человеком из ада»

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 18:19
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала Моргенштерна «человеком из ада»
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 18 ноября. Знаменитая певица Маша Распутина раскритиковала известного и эпатажного рэпера Моргенштерна. Она назвала его сатанистом.

Артистка с беспокойством рассказала о многочисленных поклонниках рэпера. Она обратила внимание, что поколению, которому нравится Моргенштерн, предстоит строить страну. Певица с ужасом думает, что будет дальше. По мнению знаменитости, Алишер не тот человек, на которого стоит равняться.

«Человек из ада. То, что он говорит и пропагандирует — это ужас. Это оно, не человек. Даже не хочется смотреть на дисплеи монитора. Это чудовище. Это чудовище разрушает мозги молодых девочек. Таких как моя дочь», — резко сказала Маша Распутина в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Уже несколько недель идет бурное обсуждение слов дочери Распутиной Марии Захаровой. Девушка пришла на ТВ и рассказала, что сводный брат пытался с ней переспать. Артистка, услышав откровение наследницы, была в шоке. По ее мнению, дочь хочет легкой славы.

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критика распутина моргенштерн
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