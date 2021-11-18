Фильм, рассчитанный на кайф: киновед Дементьев дал свою оценку «Красному уведомлению»

Шпионский боевик «Красное уведомление» показал лучший старт в истории Netflix — за первый уикенд картину посмотрело больше 4 млн зрителей. И если публике крупнобюджетный экшен явно пришелся по вкусу, то у критиков вызвал более чем прохладные отзывы и оценки. Насколько эта критика обоснована и стоит ли смотреть новый проект от главного стриминга современности, ФАН решил узнать у киноведа Андрея Дементьева.

Напомним, что сюжет фильма крутится вокруг агента ФБР Джона Хартли, гоняющегося по всему миру за одним из самых разыскиваемых воров произведений искусства. После неприятной подставы ему приходится пойти на сделку с совестью и объединить усилия с преступником — новой задачей команды становится поимка загадочной аферистки по прозвищу Ладья и поиски утерянного сокровища, принадлежавшего самой Клеопатре.

«Совершенно прекрасный фильм, причем вызывающий некоторую ностальгию. Давно такого не было — столь духоподъемного, очень легкого и комического экшена с чудеснейшими актерами. Когда на экране три таких актера, как Дуэйн «Скала» Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот, то в общем-то не особенно важно, что происходит. Такие красивые люди двигаются, ходят и разговаривают — уже хорошо. Но помимо прочего, эти люди еще и произносят очень смешные реплики, а значит, там и сценаристы поработали. Экшен беспрерывный, оторваться невозможно», — делится впечатлениями киновед.

кадр из фильма «Красное уведомление» /

По признанию Дементьева, работа кинокритиков по большей части не предполагает любви к самому кино или получения банального удовольствия от просмотра. Скорее, поиск теорий, особого посыла или заложенных в фильме тенденций им необходим, чтобы выразить свое «Я». Когда как «Красное уведомление» и подобные ему работы предполагают совершенно противоположный подход, и ждать от них многослойности или инсайт-эффекта — заведомо провальная стратегия.

«Если перед мной такой фильм, как «Красное уведомление», то я просто расслабляюсь, отключаю любые теории и просто получаю удовольствие. Этот фильм рассчитан на то, чтобы лично я получил как можно больше кайфа. По-моему, это прекрасная задача, и собственно говоря, других задач от кино я в настоящее время даже не требую. Если фильм ее выполняет, значит, все в порядке», — отмечает собеседник агентства.

Говоря о ностальгическом тоне комедии, киновед вспоминает и культовые франшизы, чей дух поймали создатели «Красного уведомления». Это, конечно же, легендарная серия «Индиана Джонс», ставшая своеобразной вехой в истории приключенческого жанра. Культурное значение истории об отважном археологе сложно переоценить: первый фильм, снятый Стивеном Спилбергом в 1981 году, разросся со временем в настоящую медиафраншизу.

«Но первым делом на ум приходят фильмы о Джеймсе Бонде, особенно первые, с Шоном Коннери. Это совершенно великолепное кино, а Шон Коннери — идеальный Джеймс Бонд, в отличии от того, что мы только что видели с Дэниэлом Крэйгом. А тут «Джеймс Бонд» был именно таким: экшен, ироничный, умный, тонкий и именно с английским юмором, — рассуждает Андрей Дементьев. — Скажем, в первом же кадре Джеймс Бонд плывет в водолазном костюме по морю-океану, выходит на берег, скидывает водолазный костюм — а под ним он уже в смокинге и с галстуком-бабочкой — и тут же идет воевать в какой-то прибрежный притон. Смотришь это и все сразу понимаешь: и жанр, и все амбиции авторов, которые полностью, кстати, выполняются. Фильм сделан правильно, замах равен результату. Вот та же и здесь [с «Красным уведомлением»]: никаких «Оскаров», конечно, фильм не получит, он не на это заточен. Этот фильм всегда выполнит свои функции, ведь это очень правильно сделанное кино».

Кадр из фильма «Доктор Ноу» /

Ранее ФАН сообщал, что стриминговому сервису комедийный проект обошелся почти в 200 млн долларов. В качестве гонораров исполнителям главных ролей Райану Рейнольдсу и Галь Гадот выплатили по 20 млн. Сколько досталось Джонсону, неизвестно, ведь артист также выступил и в качестве продюсера картины.