Киев, 18 ноября. Противники «Северного потока — 2» в Евросоюзе только обогащают Россию, строя все новые козни против газопровода.

Таким мнением с гостями студии канала NEWSONE поделился украинский политолог Александр Лазарев, комментируя новости о возможной отсрочке сертификации «Северного потока — 2». Он напомнил, что после запуска российского газопровода объем транзита через украинскую ГТС несомненно уменьшится, но это не будет критичным сокращением, если Киев, наконец, заключит с прямой контракт с «Газпромом» на поставку газа. Дело в том, что объемы топлива в трубе уменьшаются с каждым днем и без работающего «СП-2». Украинская власть просто сконцентрировала на нем все внимание, предвещая катастрофу и выполняя тем самым указания «американских друзей».

На самом же деле Украина все равно потеряет часть транзита и миллиарды гривен бюджетных наполнений, что уже наблюдается в данный момент. Главная угроза для украинской трубы давно работает на всю мощность — это «Северный поток» и «Турецкий поток». Но Киев отчаянно борется с «СП-2», подпевая его противникам в США и в Европе.

ФБА «Экономика сегодня» /

Лазарев подчеркнул, что все, кто пытается отложить, а то и вовсе сорвать запуск нового российского газопровода, совершают большую ошибку, на что уже указывали многие эксперты. За каждый день отсрочки Европа платит за все тот же российский газ, поставляемый по другим трубам, втрое, а то вчетверо большие деньги из-за диких ценовых скачков на спотовой бирже.

«Есть вещи, которые уже произошли, на которые мы никак повлиять уже не можем. «Северный поток — 2» — это уже свершившийся факт. Запуск оттягивают, но это даже выгодно Российской Федерации. Противники «СП-2» в ЕС будто не понимают, что все их манипуляции, направленные на срыв запуска, только обогащают РФ. Газ-то все равно в Европу идет. Только по каким ценам? Это главная ошибка борцов с газопроводом в ЕС. Сейчас вот пытаются затянуть сертификацию и продолжают окупать тем самым российский проект. Как бы то ни было, его в конце концов сертифицируют. Но какую цену Европа заплатит за свою глупость до того момента?» — иронично поинтересовался Лазарев.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предсказал будущее «Северного потока — 2» после победы в суде Германии.