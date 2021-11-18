«Ветераны России» хотят отправить TikTok-звезду Даню Милохина в армию

Москва, 18 ноября. Известному российскому TikTok-блогеру и рэп-исполнителю Дане Милохину необходимо отдать воинский долг родине, считают члены движения «Ветераны России». Это, по их мнению, научит его ответственности.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» продолжает свой «крестовый поход» против звезд отечественного шоу-бизнеса. Не успел отгреметь скандал, вызванный требованием организации запретить YouTube-шоу журналистки и телеведущей Ксении Собчак, как она переключила свое внимание на новую звезду.

Председатель движения Ильдар Резяпов заявил, что на стадии написания находится заявление в оборонное ведомство с требованием привлечь Милохина к прохождению службы в Вооруженных силах России.

«Прямо сейчас его готовим», — приводит слова Резяпова «Дни.ру».

Он объяснил, что служба в армии поможет Милохину поменять свое мировоззрение и отказаться от эпатирования публики. При этом Резяпов снисходительно добавил, что Милохин в силу своего возраста нуждается в наставлении.

«Ветераны России» ранее обратились в администрацию президента с просьбой рассмотреть вопрос об отмене проведения юбилейного концерта телеканала Муз-ТВ, оштрафованного за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.