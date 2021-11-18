Садальский показал кадры недоснятого фильма с онкобольной Заворотнюк

Москва, 18 ноября. Актер Станислав Садальский анонсировал премьеру новогодней сказки с участием актрисы Анастасии Заворотнюк. Артист показал, как выглядела звезда на съемочной площадке.

Актриса Анастасия Заворотнюк уже больше года не снимается в кино и не общается с прессой. Звезда борется с онкологическим заболеванием, но семья тщательно оберегает ее от постороннего внимания. Однако совсем скоро актриса может вернуться на экраны в комедии «Семейка Триллера».

Станислав Садальский поделился кадрами со съемок фильма, среди которых можно заметить сразу несколько фото Заворотнюк. Актер признался, что фильм оказался в «производственном аду», но чудом смог выбраться из него.

«Помню, как мы старались успеть, снимали сутками, дети работали наравне со взрослыми и совсем не спали… Было недоснято всего полчаса, но работа остановилась на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, иных уж нет… А вернуть прошлое, сами знаете… Нельзя! Но случилось чудо», — поделился артист.

Фильм спасла анимация. Все эпизоды, которые не удалось доснять вживую, были отрисованы российскими мультипликаторами.

Несмотря на попытки родственников Заворотнюк оградить ее от чужого интереса, дочь звезды Анна иногда делится новостями о состоянии матери. Модель призналась, что онкологическое заболевание актрисы разделило ее жизнь на «до и после».