Почти половина американских избирателей считают Байдена психически нездоровым

Вашингтон, 18 ноября. Низкий рейтинг американского президента Джо Байдена связан с его снижающимся умением адаптироваться к разным ситуациям и использовать имеющиеся знания на практике. Об этом свидетельствуют данные опроса Politico/Morning Consult, опубликованные в среду.

По данным исследования, только 40% американских избирателей согласились с тем, что Байден «находится в добром здравии». Этот показатель на 19 пунктов меньше, чем в октябре прошлого года.

Видео, где 78-летний хозяин Белого дома забывает имена своих чиновников или путает должности, называя корейского президента Мун Чжэ Ина «премьер-министром», гуляют по Сети с тех пор, как он вступил в должность. Не исключено, что именно эти конфузы и подорвали доверие общественности к когнитивным способностям американского президента.

Стоит отметить, что опрос USA Today в начале ноября 2021 года показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет менее 38%.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Байдена.