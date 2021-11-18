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Лавров: Киев за счет новой черноморской провокации хочет представить себя «жертвой»

Армия
Лавров: Киев за счет новой черноморской провокации хочет представить себя «жертвой»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 ноября. Украинские военные готовят в акватории Черного моря новую провокацию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, за счет очередной авантюры Киев намерен представить себя «жертвой российского режима». Также он обратил внимание на черноморские маневры НАТО. Действия Североатлантического альянса дипломат описал фразой «Хвост виляет собакой».

Ранее Лавров прокомментировал звучавшие в Вашингтоне заявления о том, что Россия якобы «создает угрозу» для использования космического пространства. Так в США отреагировали на испытания российской противоспутниковой системы. По словам главы МИД РФ, такие беспочвенные «обвинения» являются лицемерными.

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украина россия лавров черное море
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