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Евгений Петросян объяснил, почему Геннадий Ветров — уникальный юморист
Шоу-бизнес
Евгений Петросян объяснил, почему Геннадий Ветров — уникальный юморист
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Актер театра и кино, артист эстрады, юморист и писатель-сатирик Геннадий Ветров отмечает день рождения. 18 ноября ему исполнилось 63 года. По такому поводу в беседе с ФАН его поздравил народный артист РФ Евгений Петросян. Собеседник рассказал, за что именно ценит Ветрова.

«Очень ценю этого артиста. Я когда-то влюбился в целый ряд его номеров, где он выступал не только как юморист, но и как музыкант-эксцентрик, как настоящий клоун со своим лицом, со своим стилем, со своим видением этого мира. И вот особенно номера с Гальцевым Юрой, которые они делали, «Стиральная машина» в частности — это шедевр!» — объяснил Петросян.

Петросян объяснил, почему Ветров уникальный юморист
wikipedia.org / Schekinov Alexey Victorovich / CC BY 3.0

При этом Евгений Петросян считает, что, несмотря на заслуженный успех, Ветрову есть куда расти. В частности, народный артист посоветовал юмористу Ветрову поэкспериментировать с формой номеров, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

«Я бы форму сегодня разнообразил. Потому что сегодня мы все увлекаемся наборами из своей жизни смешными или наборами из жизни вообще людей. Делимся какими-то смешными микрорассказиками. Та форма, которая была у Гены в начале, когда он играл на разных инструментах, когда он находил совершенно неожиданные приемы, используя все свои возможности (а возможности у него большие) — это было феерично и зрелищно, и с выдумкой, и присуще только ему», — отметил Евгений Петросян.

Петросян объяснил, почему Ветров уникальный юморист
Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В финале беседы Петросян поделился поздравлениями в адрес коллеги-юмориста.

«Я желаю Ветрову, чтобы каждый его номер не только доставлял удовольствие публике, но и запоминался. И через много лет его вспоминали и говорили: «А помните тот номер или помните тот-то номер?» и «Ой, вся моя семья сидела и умирала от смеха. И, помню, мы пришли на день рождения дочки, а там по телевизору Ветров».

И чтобы люди рассказывали какие-то личные вещи, которые связывают их с артистом. Это очень ценно. Но для того, чтобы запомнить артиста, нужно иметь яркий номер, и такие номера у Ветрова есть. Поздравляю и желаю творческого и человеческого счастья», — подытожил Евгений Петросян.

Впервые на телеэкране Ветров появился в 1989 году в передаче «Шире круг». Спустя два года он стал много гастролировать с разными программами по миру. Потом работал на петербургском телеканале. Карьера на центральных московских каналах началась в 1999 году с выступления в «Аншлаге». Вся дальнейшая жизнь Геннадия Ветрова до 2016 года связана с карьерой артиста. В молодости юморист пробовал себя в самых разных сферах, начиная с актера театра «Буфф» и заканчивая писательским делом. Образование Ветров получил в ЛГИТМиК. Зато заслуженный артист РФ Юрий Гальцев мечтал о карьере летчика и даже поступал в авиационное училище. Однако комиссия не допустила его до полетов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Евгений Петросян объяснил, почему Геннадий Ветров — уникальный юморист
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