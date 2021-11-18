Лавров: маневры НАТО в Черном море стали сознательной провокацией

Москва, 18 ноября. Маневры сил Запада в Черноморском регионе являются сознательной провокацией, считает глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Комментируя заявления западных стран относительно провокаций в Черном море, он отметил, что подобное и смешно, и опасно.

«Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз художники, писатели, кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется Wag the Dog - "Хвост виляет собакой"», — уточнил министр.

Также Сергей Лавров прокомментировал сообщения США о том, что Россия якобы «создает угрозу» для использования космоса. В Вашингтоне подобными заявлениями отреагировали на испытания российской противоспутниковой системы в космосе. По словам главы МИД РФ, такие беспочвенные «обвинения» являются лицемерными.