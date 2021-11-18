Ndjoni Sango: фермеры ЦАР пожаловались на участившиеся нападения радикалов

Банги, 18 ноября. Центральноафриканские скотоводы и фермеры все чаще становятся жертвами боевиков группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC), сообщает Ndjoni Sango.

«Радикалы пытаются скрыться от национальной армии и ее союзников. Они прячутся в лесах и занимаются стихийными нападениями на мирное население, грабят безоружных фермеров и торговцев в удаленных провинциях. Главарь UPC Али Дарасса заставляет подчиненных силой забирать у населения крупный рогатый скот и финансы. Любые попытки отказаться платить дань могут стоить человеку жизни», — говорится в материале издания.

Также журналисты выяснили, что украденные деньги боевики отправляют в Чад. Корреспонденты уверены, что эти средства уходят на финансирование наемников, которые планируют свергнуть легитимную власть Центральноафриканской Республики.

Ранее чадское правительство назначило начальником разведки бывшего главаря «Народного фронта восстановления» (НФВ) Бабу Ладде. В 2008 году его имя стало известно в ЦАР из-за жестоких расправ над мирным населением.