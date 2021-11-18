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Лавров высказался по поводу публикации его переписки с главами МИД ФРГ и Франции

Политика
Лавров высказался по поводу публикации его переписки с главами МИД ФРГ и Франции
Народные новости  /  Степан Яцко

Москва, 18 ноября. Глава Министерства иностранных дел России Сергея Лавров прокомментировал свое решение предать огласке переписку с коллегами из Франции и Германии.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, эта переписка красноречиво показывает, что Киев саботирует выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Министр признался, что украинские власти его «достали».

«Мы все люди! Можно сказать — достали», — высказался Лавров по поводу публикации.

Ранее политолог Алексей Зудин назвал публикацию переписки глав МИД историческим шагом. Это было сделано для адекватного представления позиции Москвы по конкретным вопросам, отметил эксперт.

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