Лавров высказался по поводу публикации его переписки с главами МИД ФРГ и Франции

Москва, 18 ноября. Глава Министерства иностранных дел России Сергея Лавров прокомментировал свое решение предать огласке переписку с коллегами из Франции и Германии.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, эта переписка красноречиво показывает, что Киев саботирует выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Министр признался, что украинские власти его «достали».

«Мы все люди! Можно сказать — достали», — высказался Лавров по поводу публикации.

Ранее политолог Алексей Зудин назвал публикацию переписки глав МИД историческим шагом. Это было сделано для адекватного представления позиции Москвы по конкретным вопросам, отметил эксперт.