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Власти Словакии введут локдаун для не привитых от COVID-19 граждан с 22 ноября

Общество
Власти Словакии введут локдаун для не привитых от COVID-19 граждан с 22 ноября
pixabay.com

Братислава, 18 ноября. Локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусной инфекцией граждан Словакии вводится в стране с 22 ноября.

Соответствующее заявление сделал премьер Эдуард Хегер в четверг, 18 ноября. Согласно сообщению, такие граждане не смогут посещать общественные места — магазины (кроме тех, где продаются товары первой необходимости), службы, а также культурно-массовые мероприятия.

«В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для зараженных коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных», — подчеркнул Хегер.

Он считает, что в настоящее время COVID-19 является «заболеванием невакционированных». Так, большинство пациентов, которые заражаются инфекцией, не имеют прививки против этого заболевания.

Как ранее сообщалось, Чехия также вводит локдаун для непривитых от коронавируса с 22 ноября. Там отказались от практики признания отрицательных тестов на COVID-19 в качестве допуска в общественные места.

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словакия ограничения коронавирус локдаун
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