Юристы вынесли заключение по «расследованию» Bellingcat и The Insider

Санкт-Петербург, 18 ноября. Издание The Insider1 (признано иноагентом в РФ) получит иски о клевете за порочащую и недостоверную информацию в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила юрслужба компании «Конкорд».

Юристы компании сделали заключение по совместному «расследованию» Bellingcat2 и The Insider (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) от 17 ноября 2021 года. В сообщении сказано, что юрслужба «Конкорда» подготовит иски к The Insider, а также заявления о клевете в отношении основателя издания Романа Доброхотова.

Также отмечается, что граждане, указанные в публикации СМИ-иноагентов в качестве «наемников», «боевиков "ЧВК Вагнера"», имеют все основания предъявить к The Insider и Доброхотову иски и заявления о возбуждении уголовных дел по факту клеветы. Уточняется, что распечатанные анкеты без подписей не могут служить доказательством для обвинения указанных людей в наемничестве.

«Обращаем внимание, что фактически все расследование посвящено преступной провокации должностных лиц и спецслужб гос-ва Украина, против граждан РФ. Причем сами авторы подтверждают, что украинские спецслужбы понимали преступность своих действий, в связи с чем предпринимались попытки скрыть провокацию, представив похищение граждан РФ, как "случайное" задержание после "случайной" посадки самолета. Сами же авторы подтверждают найм указанных в статье лиц, для законной охраны официального месторождения крупнейшей государственной компании, с этой целью спецслужбами Украины были сфальсифицированы электронные адреса ПАО "НК «Роснефть". Никаких юридически значимых доказательств преступлений «Наемников» в статье не приводится, так же как и связь их с "ЧВК Вагнера"», — сообщает юрслужба «Конкорда».

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы добавили, что все законные действия должны были совершаться в рамках Конвенции о правовой помощи между Украиной и Россией и внутреннего законодательства государств. Описанные в расследовании СМИ-иноагентов события говорят о попытке государственного терроризма со стороны высших должностных лиц и спецслужб Украины и похищения граждан России. По соответствующим фактам юридической службой «Конкорда» будет подготовлено обращение в СК РФ для проверки указанных обстоятельств и привлечения виновных лиц к ответственности.

Ранее Евгений Пригожин высказал свое мнение о расследовании Bellingcat и The Insider про задержание 33 россиян в Минске летом 2020 года.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.