Авторы постановки «Час пробил» обсудили особенности произведения на пресс-конференции

Грядущую премьеру литературно-музыкального концерта «Час пробил» обсудили его создатели. До первого показа в Большом зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича остается меньше недели. Перед стартом уникального проекта авторы ответили на самые животрепещущие вопросы журналистов.

Произведение писателя и мастера боевых искусств Андрея Логинова рассказывает о судьбе двух легендарных композиторов — Николая Римского-Корсакова и Игоря Стравинского, а также — историю создания «Погребальной песни», которая считалась утраченной. События новеллы разворачиваются не только начале XX столетия, но и в наши дни. Благодаря такому приему читатель может увидеть реакцию наших современников на найденную партитуру произведения Стравинского.

«Когда эта вещь была найдена, конечно, это произвело фурор. Поэтому присутствует два времени. Прежде всего, когда Стравинский был потрясен потерей учителя, когда Римский-Корсаков скончался, и он написал «Погребальную песнь». И сегодняшнее время, вторая параллель, когда эта песнь была найдена», — объясняет свой замысел Логинов.

По словам создателей концерта, значение обнаружения партитуры классика сложно переоценить. Поэтому команда хотела максимально погрузить зрителей в музыкальный мир того времени.

«Конечно, у тех произведений, которые мы выбрали, изначально не может быть функции аккомпанемента. Мы прекрасно понимали, что музыка Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова, Глазунова будет создавать свои акценты. Она будет создавать свой образ. В какие-то моменты, как сообщающиеся сосуды, вдруг музыка становится персонажем этой новеллы, выходит на передний план и начинает отвечать по-своему на некоторые вопросы», — считает дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.

Участие в пресс-конференции приняла продюсер проекта Виолетта Пригожина. По словам петербургского мецената, постановка о взаимоотношениях ученика и учителя как никогда актуальна в наше время.

В Доме журналиста, где состоялась пресс-конференция, сейчас проходит выставка Виолетты Пригожиной «Поэзия серебряного века в красках». Кроме того, фондом и галереей «Краски жизни» был организован конкурс эскизов к новелле «Час пробил». Работа победителя была впервые представлена журналистам.

«Мы объявили конкурс эскизов. Их поступило довольно много. У нас было ответственное жюри из художников, принимал участие и автор новеллы. Мы выбрали этот эскиз. Нам он очень понравился, потому что здесь отражено все, что есть в новелле. Это и работница архива, которая разбирает папки. И где-то вдали Стравинский, даже портрет Римского-Корсакова на стене», — объявляет итоги конкурса художница.

Зрители смогут наблюдать не только за оркестром, исполняющим великие произведения, но и за актерами. Однако те окажутся в необычном амплуа. Артисты будут не изображать персонажей, а читать оригинальный текст новеллы.

«Работа с текстом — это немного другой жанр, хоть он и подразумевает актерское включение. Но в первую очередь, это слово. Это некий акт, когда доносят без особых эмоций и жестов, как мы привыкли выражать на сцене. Через слово донести чувство, чтобы только словом воздействовать на зрителя», — рассказывает о проделанной работе актриса Анна Мигицко.

Ее партнером стал Иван Батаев. Актер признался, что во время репетиции он не только попробовал себя в качестве чтеца, но и получил незабываемые эмоции от работы с живым оркестром.

«Каждый раз, когда у нас было три репетиции с симфоническим оркестром, это всегда мурашки. У тебя язык прилипает, потому что сама музыка божественна. Я сейчас говорю, и у меня до сих пор бегут мурашки, честно!» — делится эмоциями молодой человек.

Премьера уникального представления «Час пробил» состоится 24 ноября. По словам авторов, литературно-музыкальный концерт может стать поистине историческим событием.