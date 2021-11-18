Самолеты Минобороны доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран

Москва, 18 ноября. Самолеты военно-транспортной авиации России завершили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что три российских самолета Ил-76 с эвакуируемыми уже вылетели из Кабула и направились в Москву. По пути они совершат посадку для дозаправки в Киргизии и Таджикистане.

Сообщается, что военные забрали из республики 205 человек. Среди них граждане России, Украины, Белоруссии, Армении и Афганистана.

Ранее сообщалось, что Минобороны направило три военных транспортника по поручению президента РФ Владимира Путина для эвакуации из центральноазиатской страны граждан России и других стран. Самолеты Ил-76 вылетели 18 ноября с аэродрома Чкаловский.