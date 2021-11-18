Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 19:06
19:04
Происшествия
Взрыв произошел на оборонном заводе в Румынии
19:00
Политика
Путин призвал сохранять состояние напряжение на Западе для недопущения конфликтов
19:00
Видео
Авторы постановки «Час пробил» обсудили особенности произведения на пресс-конференции
19:00
Общество
Главные новости дня: 18 ноября
18:59
Политика
Лавров назвал громкие заявления Лондона по Киеву попыткой самоутвердиться после Brexit
18:57
Экономика
Путин дал поручение о повышении прожиточного минимума
18:51
Происшествия
Председатель СК Бастрыкин обсудит развитие отечественной культуры с депутатом Бурляевым
18:48
Происшествия
Работник швейной фабрики нанес супруге 37 ножевых ранений в Нижегородской области
18:45
Общество
Младенца со стопроцентным поражением легких спасли медики в Чебоксарах
18:44
Весь мир
Фатхи Башага зарегистрировался кандидатом на выборы президента Ливии
Все новости

Самолеты Минобороны доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран

Армия
Самолеты Минобороны доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Самолеты военно-транспортной авиации России завершили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что три российских самолета Ил-76 с эвакуируемыми уже вылетели из Кабула и направились в Москву. По пути они совершат посадку для дозаправки в Киргизии и Таджикистане.

Сообщается, что военные забрали из республики 205 человек. Среди них граждане России, Украины, Белоруссии, Армении и Афганистана.

Ранее сообщалось, что Минобороны направило три военных транспортника по поручению президента РФ Владимира Путина для эвакуации из центральноазиатской страны граждан России и других стран. Самолеты Ил-76 вылетели 18 ноября с аэродрома Чкаловский.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Самолеты Минобороны доставят из Афганистана 205 граждан России и других стран
россия минобороны афганистан самолет эвакуация ил-76
Комментировать