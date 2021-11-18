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Власти Венесуэлы задержали членов «крупной террористической группировки», которые пыталась сорвать выборы

Весь мир
Власти Венесуэлы задержали членов «крупной террористической группировки», которые пыталась сорвать выборы
wikipedia.org  /  Catia TVe / CC BY 3.0

Каракас, 18 ноября. Семь человек были задержаны в Венесуэле по обвинению в терроризме после попытки поджечь складские помещения Национального избирательного совета. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

13 ноября власти Венесуэлы задержали Димаса Гонсалеса, Хосе Мигеля Акунью, Франсиско Мойю и Кейнера Гутьерреса. Обвиняемые попытались поджечь и уничтожить машины для голосования и избирательные материалы, которые должны быть использованы на региональных выборах в это воскресенье.

Прокурор уточнил, что Гонсалес и Акунья также обвиняются в криминальной контрабанде при отягчающих обстоятельствах, так как полиция изъяла у них четыре топливных бака, десять металлических цилиндров с медными проволоками, три пластиковых бутылки с тканью внутри и несколько листовок.

Уильям Сааб добавил, что были арестованы еще три человека: двое из них отвечали за охрану склада, третий предоставлял информацию изнутри учреждения. Против задержанных были также выдвинуты обвинения.

Согласно предварительному расследованию, все арестованные лица являются частью «крупной террористической группировки», нацеленной на «саботаж и срыв избирательного процесса».

Представитель Генеральной прокуратуры Венесуэлы подчеркнул, что ведется расследование, чтобы идентифицировать главаря криминальной организации и остальных виновных.

Выборы в Венесуэле

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство США в подготовке «заговора» против региональных выборов, сославшись на статью в СМИ, согласно которой, некий представитель Белого дома заявил о возможной попытке «повлиять» на итоги предстоящего голосования.

В воскресенье, 21 ноября, 21 млн венесуэльцев отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за 23 губернаторов, 335 мэров, а также муниципальных и региональных законодателей. В 2021 году в плебисците впервые после трех лет бойкота примут участие основные оппозиционные партии.

Власти Венесуэлы задержали членов «крупной террористической группировки», которые пыталась сорвать выборы
Twitter / Официальный аккаунт Национального избирательного совета Венесуэлы

На выборах будут присутствовать наблюдатели от Европейского союза, вернувшиеся в страну спустя 15 лет, и Центра Картера, основанного бывшим главой США Джимми Картером.

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