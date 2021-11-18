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Известный сирийский певец задержан в Турции за связи с РПК

Весь мир
Известный сирийский певец задержан в Турции за связи с РПК
Global Look Press  /  Magnus Persson / ZUMAPRESS.com

Шанлыурфа, 18 ноября. Известный сирийский музыкант Омар Сулейман был задержан в Турции по обвинению в «терроризме» за предположительные связи с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) и сирийскими «Отрядами народной самообороны» (YPG).

Певец и диджей был взят под стражу полицейскими, которые обыскали его дом в юго-восточной провинции Шанлыурфа, сообщил его сын Мухаммад сирийским СМИ накануне. Местная администрация подтвердила агентству AFP факт ареста.

Менеджер музыканта ожидал, что Сулейман будет освобожден в течение дня. Однако турецкие СМИ сообщили, что певец был задержан по серьезному обвинению — «членству в террористической организации». Анкара считает РПК и аффилированные с ней структуры в других странах террористическими группировками.

55-летний Сулейман — выходец сирийской провинции Хасака, граничащей с Турцией. Музыкант-самоучка прославился на своей родине как свадебный исполнитель и записал большое количество альбомов на арабском и курдском языках, смешивая традиционную дабке (ближневосточную народную музыку) с современной электроникой.

Он покинул Сирию после начала гражданской войны. Его необычные и смелые песни о любви превратили его в международную звезду. Видео на композицию Warna Warni 2013 года набрало почти 95 миллионов просмотров на YouTube.

Сулейман сотрудничал с Бьорк, Four Tet, Деймоном Албарном и Diplo, а также выступал на церемонии вручения Нобелевской премии мира 2013 года и на крупных фестивалях по всему миру. Музыкант традиционно дает концерты в своих фирменных темных очках, куфии в красную клетку (мужской головной платок) и дишдаше (долгополая рубаха).

Сын Сулеймана отверг обвинения в терроризме, заявив, что его отец не имел политических пристрастий и что против него было начато «злонамеренное дело».

Менеджер певца объяснил агентству AFP, что музыканта допрашивали в связи с сообщениями о том, что он недавно посещал район Сирии, контролируемый сирийским ответвлением РПК — YPG. Взаимодействие с курдскими отрядами стало одним из камней преткновения в отношениях между Турцией и Западом.

Турецкие СМИ сообщили, что музыкант прошел медицинское обследование в больнице в своем городе Каракепрю, прежде чем его доставили на допрос в местное управление жандармерии.

Омар Сулейман и его семья обосновались в Турции по причине военных действий на родине. Музыкант открыл бесплатную пекарню в пограничном городе Акчакале, обслуживающую нуждающиеся турецкие и сирийские семьи, и часто рассказывает о жизни в Сирии до и после войны.

Десятки тысяч жителей Турции были задержаны в последние годы по обвинению в «терроризме» в ходе репрессий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Гонения коснулись предполагаемых последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году, и членов РПК, которая рассматривается Турцией, Великобританией, ЕС и США как террористическая организация.

В настоящее время на территории республики пребывают более 3,6 млн сирийцев. За последнее время ксенофобные настроения в стране усилились. Ярким проявлением тому стали погромы сирийских домов в Анкаре летом, антимигрантские заявления политиков и угрозы депортаций. При этом руководству республики выгодно иметь большое число беженцев в качестве шантажа во взаимодействиях с Европой. Известно, что многие сирийцы готовы вернуться на родину, но Анкара не позволяет им проникнуть в Сирию.

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