Известный сирийский певец задержан в Турции за связи с РПК

Шанлыурфа, 18 ноября. Известный сирийский музыкант Омар Сулейман был задержан в Турции по обвинению в «терроризме» за предположительные связи с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) и сирийскими «Отрядами народной самообороны» (YPG).

Певец и диджей был взят под стражу полицейскими, которые обыскали его дом в юго-восточной провинции Шанлыурфа, сообщил его сын Мухаммад сирийским СМИ накануне. Местная администрация подтвердила агентству AFP факт ареста.

Менеджер музыканта ожидал, что Сулейман будет освобожден в течение дня. Однако турецкие СМИ сообщили, что певец был задержан по серьезному обвинению — «членству в террористической организации». Анкара считает РПК и аффилированные с ней структуры в других странах террористическими группировками.

Syrian singer Omar Souleyman has reportedly been detained by Turkish officials for alleged ties to Kurdish armed group, the PKK, his manager told @AFP.



The acclaimed musician has been living in southern Turkey running a bakery since fleeing civil war in Syria in 2011. pic.twitter.com/YjS71OJohc — AJ+ (@ajplus) November 17, 2021

55-летний Сулейман — выходец сирийской провинции Хасака, граничащей с Турцией. Музыкант-самоучка прославился на своей родине как свадебный исполнитель и записал большое количество альбомов на арабском и курдском языках, смешивая традиционную дабке (ближневосточную народную музыку) с современной электроникой.

Он покинул Сирию после начала гражданской войны. Его необычные и смелые песни о любви превратили его в международную звезду. Видео на композицию Warna Warni 2013 года набрало почти 95 миллионов просмотров на YouTube.

Сулейман сотрудничал с Бьорк, Four Tet, Деймоном Албарном и Diplo, а также выступал на церемонии вручения Нобелевской премии мира 2013 года и на крупных фестивалях по всему миру. Музыкант традиционно дает концерты в своих фирменных темных очках, куфии в красную клетку (мужской головной платок) и дишдаше (долгополая рубаха).

Сын Сулеймана отверг обвинения в терроризме, заявив, что его отец не имел политических пристрастий и что против него было начато «злонамеренное дело».

Omar Souleyman gözaltına alındı



Suriyeli ses sanatçısı Omar Souleyman, “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile Urfa'da gözaltına alındı.



Serêkaniyeli Arap ses sanatçısı Omar Souleyman, 10 yıldır Urfa'da yaşıyordu.https://t.co/7kJ4tjbRpm pic.twitter.com/hrEzriy9cp — Umut Gazetesi (@UmutGazetesi_) November 17, 2021

Менеджер певца объяснил агентству AFP, что музыканта допрашивали в связи с сообщениями о том, что он недавно посещал район Сирии, контролируемый сирийским ответвлением РПК — YPG. Взаимодействие с курдскими отрядами стало одним из камней преткновения в отношениях между Турцией и Западом.

Турецкие СМИ сообщили, что музыкант прошел медицинское обследование в больнице в своем городе Каракепрю, прежде чем его доставили на допрос в местное управление жандармерии.

Омар Сулейман и его семья обосновались в Турции по причине военных действий на родине. Музыкант открыл бесплатную пекарню в пограничном городе Акчакале, обслуживающую нуждающиеся турецкие и сирийские семьи, и часто рассказывает о жизни в Сирии до и после войны.

#OmarSuleyman ein Terrorist? In der Türkei geschehen seltsame Dinge. https://t.co/CqCvw3Hz0r — Daniel Fersch (@danielfersch) November 17, 2021

Десятки тысяч жителей Турции были задержаны в последние годы по обвинению в «терроризме» в ходе репрессий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Гонения коснулись предполагаемых последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году, и членов РПК, которая рассматривается Турцией, Великобританией, ЕС и США как террористическая организация.

В настоящее время на территории республики пребывают более 3,6 млн сирийцев. За последнее время ксенофобные настроения в стране усилились. Ярким проявлением тому стали погромы сирийских домов в Анкаре летом, антимигрантские заявления политиков и угрозы депортаций. При этом руководству республики выгодно иметь большое число беженцев в качестве шантажа во взаимодействиях с Европой. Известно, что многие сирийцы готовы вернуться на родину, но Анкара не позволяет им проникнуть в Сирию.