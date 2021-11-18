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Путин: попытки Запада вбить клин не помешают партнерству России и Китая

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 17:41
Политика
Путин: попытки Запада вбить клин не помешают партнерству России и Китая
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Москва и Пекин будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства прокомментировал диалог с Пекином на заседании Коллегии МИД. По его словам, двусторонние отношения России и Китая достигли наивысшего уровня за всю историю. Диалог носит характер всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил Путин.

«Разумеется, это не всем нравится. Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином», — констатировал президент.

Российский лидер подчеркнул, что вместе с китайскими друзьями Москва будет и далее реагировать на провокации расширением взаимодействия в разных сферах. Попытки вбить клин между двумя странами не помешают партнерству.

Пресс-служба Кремля ранее анонсировала участие Путина в расширенном заседании Коллегии МИД РФ. Президент и представители внешнеполитического ведомства должны обсудить курс России в отношении других государств.

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