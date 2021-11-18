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Мавритания и Сенегал 24 ноября откроют пограничный мост

Весь мир
Мавритания и Сенегал 24 ноября откроют пограничный мост
wikipedia.org  /  Александра Пугачевская (Alexandra Pugachevsky) / CC BY-SA 3.0

Нуакшот, 18 ноября. Страна подготавливается к запланированному на следующей неделе открытию моста, который соединит мавританский и сенегальский берега. Важность события заключается не только в облегчении передвижения людей и товаров, но и соединении регионов Магриба, включая Марокко и Алжир, с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Кроме того, ожидается запуск как крупного проекта по восстановлению бассейна реки Сенегал, так и расширенной трансграничной программы сельскохозяйственного развития в Нуакшоте, Дакаре, Бамако и Конакри.

Церемонию открытия моста запланировали на среду, 24 ноября. Мероприятие состоится под руководством президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейха аль-Газуани и сенегальского коллеги Маки Салла. Еще страны восстановили, построили и укрепили песком дороги у сооружения.

Длина моста составила 1,48 километра, а ширина — 7,2 метра. Общая стоимость проекта приблизилась к 88 миллионам евро. Деньги выделили правительства Мавритании и Сенегала совместно с Африканским банком развития (АБР) и ЕС.

Примечательно, что игравшие жизненно важную роль в течение многих лет паромы остаются единственным средством транзита между странами. Кроме того, сооружение соединит Европу и Магриб с Западной Африкой.

Технико-экономическое обоснование подтвердило, что мост — насущная необходимость для развития. После экономических, социальных и экологических исследований выяснилось, что улучшить торговые перевозки между Мавританией и Сенегалом без конструкции не получится.

Ожидается, что строение оживит и облегчит круглосуточное обслуживание речных переправ, значительно снизит стоимость услуг и улучшит пропускную способность. АБР подтвердил положительные последствия, в первую очередь, свободное перемещение пассажиров и товаров между двумя берегами, во вторую, развитие транспортной деятельности вдоль оси марокканский Танжер — нигерийский Лагос и Алжир — Дакар.

Касательно программы сельскохозяйственного развития Мавритания, Сенегал, Мали и Гвинея запустили расширенный комплекс технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических характеристик бассейна трансграничной реки, включая рекультивацию до 300 тысяч квадратных километров.

В рамках программы, реализация которой представляет серьезную проблему для четырех стран с момента обретения независимости в начале 1960-х годов, определят потенциал и препятствия на пути восстановления плодородия почвы, а потом разработают и реализуют ряд проектов приграничного сотрудничества.

Представители Мавритании, Сенегала, Мали и Гвинеи подчеркнули, что программа мелиорации отразит волю заинтересованных государств в установлении плодотворного партнерства, которое поспособствует оживленному и содержательному обмену опытом, а также восстановлению культурных, социальных и экономических связей.

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