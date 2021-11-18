Вирусолог Аграновский: В непроветриваемых помещениях COVID-19 распространяется лучше всего

Понизить вероятность распространения коронавирусной инфекции поможет регулярное проветривание помещений. Об этом в беседе с ФАН рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что ослабление иммунитета из-за смены времен года грозит ростом заболеваний коронавирусом среди вакцинированных и невакцинированных американцев. Стоит ли волноваться гражданам России на пороге зимы, ответил доктор биологических наук Аграновский.

«Я не знаю, как к этому относиться. Если он это говорит, значит — имеет основания для этого. Однако мне не видится какого-то существенного изменения обстоятельств из-за смены сезона. Да, до некоторой степени это так, но не стоит преувеличивать значение такого фактора. Главное, что имеет значение во время эпидемии, — это количество вакцинированных и переболевших. Причем число вакцинированных более важно. Это будет управлять большими цифрами, а смена сезонов будет влиять в ничтожной степени. Вот мое мнение», — сказал эксперт.

Алексей Аграновский также напомнил о том, как важно поддерживать свой иммунитет.

«Начиная с передач «Здоровье» в Советском Союзе, все одно и то же: правильное питание, разумные физические нагрузки», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он назвал еще один способ, который помогает снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

«Нужно подумать о том, чтобы регулярно проветривать помещения: дома, в офисе, в студенческих аудиториях. Об этом говорят редко, а это действительно существенно. Этот вирус лучше всего распространяется там, где спертый воздух. Важно соблюдать санитарные требования, носить маски, где это требуется. Самое главное, как можно позаботиться о своем здоровье, — привиться хорошей вакциной. Больше ничего нет и пока не будет», — подытожил вирусолог.

Ранее Алексей Аграновский в беседе с ФАН призвал не надеяться на защиту от COVID-19 после простуды. По его мнению, уровня защитных T-клеток в организме переболевших, например, гриппом, вряд ли хватит, чтобы побороть коронавирус.